Adiós al profe Osorio

Otra perspectiva

Aarón Ávalos

No estuvo bien festejar que la Selección Mexicana ganara el primer partido, como si hubiera ganado la Copa del Mundo, ni ser tan exhibicionistas por resultados que ocurren siempre

Yon de Luisa ha demostrado ser un hombre capaz y preparado, con buenas decisiones, y seguramente, tanto la selección como el futbol mexicano mejorará, aunque los resultados tarden en llegar

Jugaron como nunca, perdieron como siempre. ¿Les suena esa frase? Esa que aparece cada cuatro años, luego que México quedó fuera del Mundial suena este dicho. No quiero decir se los dije, pero se los dije.

Como cada cuatro años, una vez más nuestra selección se quedó en el camino. El quinto partido no llegó, como ya empieza a ser costumbre. Pero es algo que ya se sabía, no es la primera vez que pasa, la cosa es que muchos no querían verlo, o de repente a toda la afición ‘se le olvidó’ ese dato.

No se trata tampoco de buscar culpables y ver qué jugador se equivocó o si estuvo mal que iniciara Rafa Márquez. La cuestión es que se jugaba contra uno de los mejores equipos, que claro, no mostró su mejor versión y fue deplorable lo ocurrido con Neymar, pero sí hay que aceptar que hubo una baja de juego considerable por parte de México desde que jugaron contra Suecia, y esto se vio reflejado ayer.

Todo parece indicar que Juan Carlos Osorio no continuará en la dirección técnica. Pero quien sea su sucesor tendrá una buena base para el siguiente proceso, confío en la nueva administración de la Federación Mexicana de Futbol. Yon de Luisa ha demostrado ser un hombre capaz y preparado, con buenas decisiones y seguramente, tanto la selección como el futbol mexicano mejorará, aunque los resultados tarden en llegar. Eso sí, deben elegir cuidadosamente al próximo técnico, que la decisión se tome con base en los resultados, la efectividad y el estilo de juego. Candidatos hay varios, habrá que esperar en los próximos días al pronunciamiento de la federación y la Dirección de Selecciones Nacionales.

Por lo pronto, una vez más habrá que esperar cuatro años para volver a ser parte de un Mundial. Ya les había dicho que entiendo a la afición, los festejos y la ilusión, pero como mencioné en días pasados, una cosa es apoyar y otra ilusionarse. En los próximos mundiales, hay que apoyar a la selección en todos los partidos que juegue, emocionarse y gritar cada gol, y cuando pasen al quinto partido, entonces sí, ilusionarse. No estuvo bien festejar que ganaran el primer partido como si hubieran ganado la Copa del Mundo, ni ser tan exhibicionistas por resultados que ocurren siempre.

Que no se les olvide para el siguiente Mundial. Sí tengan fe y crean que es posible llegar lejos, pero hay que ir paso a paso, si no, pasa como cada cuatro años, que se emocionan y se decepcionan todos por quedar fuera en octavos. Por lo pronto, no estén tristes, porque ésta, su columna favorita, seguirá al menos hasta que termine el Mundial, esto no se ha acabado y nos esperan partidos emocionantes, ya platicaremos sobre qué selección podrá ser la ganadora.

