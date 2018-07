La gran batalla de AMLO será en el Congreso

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Andrés Manuel López Obrador sabe que tiene encima los ojos críticos de México y el mundo.

Es consciente de que hay demasiadas opiniones de dentro y fuera sobre su estructura populista. Y seguro es consciente que, como en las sumas y restas, los regímenes populistas terminan invariablemente en graves crisis económicas, sociales y políticas.

La historia está llena del hundimiento de países en eso.

Por ello, entre las muchas declaraciones y posicionamientos que hizo en su primera semana, sobresale su insistencia en señalar que a pesar de que logró casi el 54% de la votación presidencial y que tiene mayorías suficientes en el Senado y la Cámara de Diputados, y en al menos 19 congresos locales, él no abusará de ese poder.

Los cambios y contra-reformas, se realizarán no por imposición, sino por acuerdos y negociación.

Lo comenzó a decir apenas al arrancar la noche misma del 1 de este julio, y luego lo ha venido repitiendo sistemáticamente.

Sus más cercanos –Olga Sánchez Cordero, Carlos Manuel Urzúa, Esteban Moctezuma y otros, titulares virtuales de Gobernación, Hacienda y Educación del gabinete que viene–, también lo han señalado.

Y cómo prácticamente todo lo que AMLO quiere hacer deberá pasar por Senado y Diputados, es importante saber ya cómo pintan estas arenas de combate en que se convertirán el Senado y San Lázaro.

Como usted seguro sabe, los liderazgos parlamentarios y las cúpulas –coordinadores y presidentes de comisiones–, surgen de los pluris.

Las posiciones en las listas de estas candidaturas son determinadas por los liderazgos de los partidos, o del mismo gobernante en turno, precisamente para que quienes tienen asegurado su ingreso al Senado o a la Cámara de Diputados, sean quienes dirijan la siguiente legislatura.

Por ello entre los pluris van los nombres más importantes y conocidos de cada fuerza.

Es por ello que hoy es importante saber quiénes van a entrar como pluris por cada partido en el Senado de la República.

Entre el grupo dominante de Morena está Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, Napoleón Gómez Urrutia, Germán Martínez Cázares, José Antonio Álvarez Lima, Ifigenia Martínez, Blanca Estela Piña Gudiño, Aníbal Ostoa Ortega, Freyda Marybel Cázares, Néstora Salgado, Imelda Castro, Casimiro Méndez Ortiz y Claudia Esther Balderas.

Por el del PAN llegan Josefina Vázquez Mota, Miguel Ángel Mancera, Indira de Jesús Rosales San Román, Damián Zepeda, Kenia López Rabadán y Rafael Moreno Valle.

En la fracción del PRI quedaron Claudia Ruiz Massieu, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Vanesa Rubio, Miguel Ángel Osorio Chong y Beatriz Paredes. Hasta anoche pendía de algunos votos la suma de Eruviel Ávila.

Por el PRD llegan Xóchitl Gálvez y Juan Zepeda.

El Verde alcanza a meter a Alejandra Lagunes y a Manuel Velasco mientras el MC tendrá a Patricia Mercado y a Dante Delgado; el PT será representado por Geovanna del Carmen Bañuelos.

En esa suma está pendiente la posible llegada de Jesús Zambrano, uno de los dirigentes de Nueva Izquierda y del PRD.

En total 32 senadores pluris.

¿Quiénes podrían encabezar sus fracciones?

Creo que por Morena lleva mano Ricardo Monreal porque pese a todo el sainete de que si me voy o me quedo porque no me hicieron candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX, Ricardo es uno de los más antiguos colaboradores y leales seguidores de AMLO pero sobre todo porque tiene la experiencia necesaria para jugar el rol de ser el coordinador del grupo mayoritario en el Senado.

Monreal ha sido diputado federal, senador, gobernador de Zacatecas y delegado en la Cuauhtémoc además de un reconocido operador electoral.

Con estos antecedentes Ricardo podría ser el justo gran jefe y eje de toda negociación en la cámara alta, como lo ha sido Emilio Gamboa en la legislatura que concluye.

Hay que decir que Monreal lleva mano para ser coordinador de Morena porque doña Olga Sánchez Cordero luego de ocupar su escaño en septiembre, octubre y noviembre se va a la Secretaría de Gobernación.

Lo mismo va a pasar con el ex panista-calderonista Germán Martínez quien va a la dirección del IMSS.

Gómez Urrutia y el ex gobernador de Tlaxcala José Antonio Álvarez Lima así como doña Ifigenia podrían ser a su vez buenos alfiles de Monreal.

Como contraparte están por el PAN o Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y ex precandidato presidencial del blanquiazul, o Damián Zepeda, actual dirigente de Acción Nacional y fiel a Ricardo Anaya.

Descarto a Miguel Ángel Mancera porque si bien llega por el blanquiazul, no pertenece a este partido y a Josefina Vázquez Mota, porque ella ya bailó y perdió en dos ocasiones: primero la presidencia en 2012 y luego la gubernatura del Estado de México. Realmente doña Josefina es sólo una figura florero.

En el PRI lleva mano Miguel Ángel Osorio Chong por haber sido titular de gobernación y porque ahora muchos del PRI están convencidos de que el candidato presidencial debió haber sido él.

La fracción del tricolor, a pesar de su pequeño número, será sin duda la de mayor experiencia política.

Claudia Ruiz Massieu, fue secretaria de Turismo y luego de Relaciones Exteriores y secretaria general del PRI; Carlos Humberto Aceves del Olmo, es el líder de la CTM y Beatriz Paredes ha ocupado una decena de cargos de todos los niveles.

A este grupo llegará Jorge Carlos Ramírez Marín, quien fue el único que ganó una senaduría de mayoría, y se podría sumar el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila.

En el resto de la oposición sobresalen personajes solitarios:

En el PRD Xóchitl Gálvez que seguro irá a formar parte de la fracción del PAN. Lo que deja sólo a Juan Zepeda, ex candidato perdedor del Edomex.

Por el Verde llegan Alejandra Lagunes y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco mientras que por el MC quedan Patricia Mercado y el dueño de este partido, el veracruzano Dante Delgado, mientras que por el PT estará Geovanna del Carmen Bañuelos.

Y tan-tan.

En total la siguiente legislatura del Senado estará integrada por 55 legisladores de Morena; 24 del PAN; 13 del PRI; 8 del PRD; 7 de MC; 7 del PES; 6 del PT; 8 del Verde y 2 de Nueva Alianza.

En la Cámara de Diputados habrá: 185 legisladores de MORENA; 83 del PAN; 62 del PT; 55 del PES; 47 del PRI; 29 de MC; 21 de PRD; 16 del Verde y 2 del Panal.

Entre los personajes de cada grupo en San Lázaro sobresalen:

Horacio Duarte, Pablo Gómez, Dolores Padierna, Porfirio Muñoz Ledo, Ana Gabriela Guevara, Oscar González Yáñez, Alfonso Ramírez Cuellar y Pedro Vázquez por Morena y PT.

Por el PES llegan Gerardo Fernández Noroña y Benjamín Robles, a quienes seguro les da urticaria severa el logo bajo el que logran su curul.

Por PRD llega Héctor Serrano mientras que por el Verde arriban los todavía senadores Carlos Alberto Puente y Jorge Emilio González y el ex subsecretario de Gobernación Arturo Escobar, la plana mayor del Verde Ecologista.

Por el PRI logran curul Ricardo Aguilar Castillo, Rubén Moreira – ex gobernador de Coahuila–, Dulce María Sauri, el senador René Juárez, Enrique Ochoa Reza, la senadora Ana Lilia Herrera, el súper odiado Luis Enrique Miranda y Ernesto Nemer.

Y el PAN estará representado por los senadores Ernesto Ruffo, Adriana Dávila y el aguerrido colimense Jorge Luis Preciado.

Ya me imagino los agarrones que se van a dar.

Con todos estos personajes es con quienes jugará esencialmente Andrés Manuel López Obrador para sacar adelante sus contrarreformas y sus ajustes legislativos para ir al nuevo régimen de gobierno que ha prometido, ese dónde no habrá corrupción, ni despilfarros.

