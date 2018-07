Croacia se hace invencible en el alargue. La selección liderada por Modric da vuelta un partido que comenzó perdiendo antes de los 10 minutos y se instala con justicia en la final del Mundial de Rusia 2018, tras vencer a Inglaterra.

Los dirigidos por Zlatko Dalic quedaron en la historia y superaron la marca de la selección liderada por Davor Suker, que en el Mundial de Francia 1998 alcanzó el tercer lugar.

El partido comenzó cuesta arriba para los croatas, que no pudieron hacer nada ante un tiro libre a los 7 minutos, que fue ejecutado de manera espectacular por Kieran Trippier, quien batió a Subasic.

Los jugadores capitaneados por Luka Modric quedaron choqueados por el gol que les impedía avanzar a la última fase del Mundial; sin embargo, con el correr de los minutos se sacudieron del sabor amargo del gol inglés y comenzaron a posicionarse de mejor manera en la cancha.

Fue en el segundo tiempo donde consiguieron su recompensa, debido a que Ivan Perisic conectó un centro con una patada, que bien se podría calificar de taekwondo, y emparejó las cifras, desatando la locura y la ilusión en un cuadro croata, que volvía a luchar por un cupo en la final ante Francia.

Tras esto, ambas escuadras comenzaron a jugarse sus opciones y bien podría haber sido Inglaterra, quien llegara a la final. Sin embargo, todo se definió en el alargue.

Fue a los 108 minutos cuando Croacia consiguió el milagro y dio vuelta el partido con un golazo de Mario Mandzukic, quien aprovechó una desatención de la defensa inglesa y clavó el definitivo 2-1.

Con este resultado, Croacia se medirá ante la Francia de Mbappé, que llega como favorita tras batir a Bélgica. No obstante, el equipo balcánico ya se convirtió en la primera selección en la historia de los mundiales en acceder a la final, tras disputar tres partidos con alargue.

Flamante compañero de Cristiano Ronaldo en Juventus

Los pergaminos de Mario Mandzukic antes de la Copa del Mundo, alcanzaban para tener una alta expectativa sobre sus rendimientos. Hasta la semifinal se había mantenido con bajo perfil en Rusia, con apenas un gol en los cinco encuentros precedentes. Pero ayer miércoles apareció con todo para patear el tablero y meter a Croacia en la final del Mundial por primera vez en su historia.

Además de flamante compañero de Cristiano Ronaldo en Juventus, luego de que el portugués cerrara el pasado martes su incorporación al club italiano, Mandzukic es un jugador que aporta talento, pero también el sacrificio que puede necesitar un equipo.

Hombre de entrega constante, un paralelismo de su actitud, tanto dentro como fuera del campo podría describir a Mandzukic, después que la prensa croata revelara que el goleador ha desembolsado más de 3 mil euros para pagar una ronda de cervezas a todos los habitantes de su pueblo natal, Slavonski Brod, luego de la victoria en cuartos de final ante Rusia por penales (4-3 tras 1-1 y 2-2).

El gigante guerrero de 1.90 m y 86 kilos, ha desempeñado un papel clave en el dispositivo táctico de los balcánicos en este Mundial para el seleccionador Zlatko Dalic, así como también lo ha hecho en la Juve de Massimiliano Allegri.

En Croacia se mueve como punta bien definido, mientras que en la Juventus su técnico Allegri aprovecha su perfil guerrero para volcarse hacia los costados, para tapar las salidas del rival y complementarse con Gonzalo Higuaín.

“Mi reto principal es prestar una atención particular en la fase defensiva, pero al mismo tiempo contribuir en ataque”, explicaba el croata la temporada pasada a la cadena Sky Sports.

El delantero de 32 años ya ha dado muestras de su polifuncionalidad en el Wolfsburgo alemán, al que llegó en 2010 desde el Dinamo Zagreb y en el que jugó a un costado del centro delantero Edin Dzeko, hoy en la Roma, hasta que el bosnio fue transferido al Manchester City en 2011.

El Bayern Munich le echó el ojo y se lo llevó en 2012. Ganó la Champions en su primera temporada en Baviera, marcando el primer gol en la final contra el Borussia Dortmund.

Como prueba de su gran adaptación, luego tuvo muy buenos rendimientos en España con el Atlético Madrid (2014-2015) del Cholo Simeone y en Italia con la Juve actualmente.

Personalidad y corazón, eso sí tiene Mario Mandzukic

Su promedio de gol cae un poco, ya que ha marcado 31 tantos en 87 partidos. En Rusia 2018 había marcado una sola vez, pero su tanto ya había sido importante y sirvió para igualar frente al bloque de Dinamarca en octavos de final. También ha dado una asistencia a Andrej Kramaric para igualar ante Rusia en cuartos.

Tal vez esos números puedan sonar a poco frente a los de otros artilleros, como el inglés Harry Kane, quien lleva seis dianas y está cerca de la Bota de Oro en Rusia. Pero ayer miércoles, el que se fue sonriente fue Mandzukic.

Según la empresa de estadísticas deportivas Opta, la asistencia de Mandzukic a Kramaric contra los rusos fue “su primer pase decisivo en un partido competitivo” en 21 encuentros internacionales. El anterior se remontaba a marzo de 2015.

Personalidad y corazón, eso sí tiene Mario Mandzukic. La gente de Slavonski Brod, que soñaba con un gol del niño del pueblo, ya siente el sabor de las cervezas en honor a SuperMario.

Comenzó su carrera en Alemania en 2010

Mario Mandzukic nació en Slavonski Brod, Yugoslavia, el 21 de mayo de 1986 y comenzó su carrera en el club alemán llamado Ditzingen. ¿Por qué un equipo cuya patria, Alemania? Debido a que la familia del futbolista se vio obligado a pasar de Croacia hasta ese país. Tal vez sin este paso, Mario Mandzukic no habría llegado a ser lo que es hoy. Pero entonces él todavía volvió a casa y comenzó a jugar para el FC Marsonia. En 2005, se trasladó a otro equipo, Zagreb, donde actuó durante dos años consecutivos.

Curiosamente, en 2007, año en que recibió una oferta para unirse a las filas de Dinamo. Para ello, se ofrece la suma de 1.3 millones de euros. En este futbolista no podría estar más de acuerdo, y en el partido de clasificación, que tuvo lugar en la Copa de la UEFA, anotando goles decisivos. Era un juego contra los holandeses Ajax. Muchos clubes están interesados en el delantero croata. Entre ellos, Manchester City, Donetsk, Shakhtar y muchos otros europeos.

Especialmente famoso, Mario Mandzukic tocando en clubes alemanes como Wolfsburg y Bayern. Comenzó su carrera en Alemania en 2010. Fue entonces cuando se compró un “Wolfsburg” de 7 millones de euros. Sin embargo, el primer gol que marcó, fue en un tiempo muy largo, 8 meses después de la transición a la nueva ubicación. Tal vez por eso desde hace tiempo no se quedó allí. En 2012, el croata fue comprado por el Munich Baviera, prometiendo un salario de 3.5 millones de euros. Lo compró por una suma grande, aproximadamente 15 millones de euros.

Sabías qué…

*** “Empecé gracias a mi padre, que era un gran portero. me llevaba a los entrenamientos y me enamoré de este deporte”. “¿Mi ídolo? Era Ronaldo ‘el Fenómeno’”. Sobre su relación con Higuaín, señala: “nos entendemos muy bien, tanto dentro como fuera del campo. ¿Qué corro más que él? ¡Corro más que ninguno!”, explica riéndose.

*** Platica sobre lo mal que la pasa cuando está en el banquillo. “Es que tengo un amor visceral por el futbol. Y me disgusta no jugar, como cuando a un chaval está jugando en el patio y le llaman para volver a casa. No puedo esconder mis emociones. No soy un robot”.

*** Fue tres veces campeón de la liga de Croacia con el Dinamo Zagreb, siendo la campaña 2008-2009 su mejor temporada, ya que terminó convirtiéndose en el máximo goleador del campeonato.

*** Ha sido internacional con la selección de Croacia en 88 ocasiones y ha anotado 32 goles.