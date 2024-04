Naturaleza le cobra a AMLO sus mentiras

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Tal pareciera que la naturaleza le está cobrando al presidente Andrés Manuel López Obrador sus mentiras en torno a que Acapulco, víctima del embate del huracán “Otis” en octubre del año pasado, ya está como si nada, ya al ciento por ciento.

Resulta que desde hace varios días, incendios forestales afectan tanto a Acapulco como a Chilpancingo y han quedado destruidas cientos de hectáreas y ni siquiera Brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil estatal y Bomberos han podido sofocarlos; las cenizas de estos desastres se han propalado por diversas colonias del puerto y de la capital guerrerense.

¿Y la gobernadora Evelyn Salgado dónde está?, esto ya ni vale la pena preguntarlo, la respuesta es la misma: la hija de Félix Salgado Macedonio está ausente, desaparecida o invisible, según se prefiera.

Desde que “Otis” hizo serios estragos en Acapulco y Coyuca de Benítez, el Presidente nunca se tomó la molestia de caminar por las calles de estos dos lugares; no escuchó a ningún damnificado ni se llenó los zapatos de lodo. Se limitaba a llegar a la Base Naval de Acapulco y desde el aire o desde el mar, ver -según él- cómo se iba restableciendo el puerto. Así le hizo incluso en la pasada Convención Nacional Bancaria: llegó a la sede, pronunció su discurso y se retiró.

Si el tabasqueño estuvo 18 años de candidato visitando los pueblos más recónditos, según acaba de declarar en su gustadísimo “stand-up” mañanero, ¿por qué no hizo lo mismo en su momento con las víctimas de “Otis”?

Todavía aún ahora, hay muchos damnificados que no han recibido absolutamente ningún apoyo y en el caso de los incendios, como ya no hay Fondo Nacional de Desastres, pues cada gobernador se tiene que “rascar con sus propias uñas” y los mandatarios estatales provenientes de Morena, no se atreven a cuestionar esta decisión con la que López Obrador dejó a su suerte a los diferentes estados.

Además, la actitud de los funcionarios de esta errada y llamada Cuarta Transformación, no deja de ser patética, por decirlo de una forma suave. La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez anda en campaña en busca de la reelección con el importante apoyo del vituperado excanciller Marcelo Ebrard, a quien la flamante candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, mandó exprofeso, mientras que la munícipe de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, sí, aquella que es famosa por sus amistades y reuniones con grupos delincuenciales como “Los Ardillos” y nunca ha respondido por ese hecho, organizó un festejo en ocasión del Niño.

Con estas tan eficientes colaboradoras, ¿cómo es posible que López Obrador en su más reciente mañanera, por enésima ocasión, haya dirigido sus ataques al presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego?

Esto es carecer de vergüenza y de creerse sus propias mentiras vía por la cual, quiere erigirse como el mesías tropical en el último tramo de su desafortunado sexenio. Muy tarde.

Específicamente señaló: “como a él (al presidente de Grupo Salinas) le gustan los yates, a mí me daría pena, me daría vergüenza subirme a un yate en un país con tanta pobreza.

Pero cada quien es libre, yo soy feliz con otras cosas… leyendo un libro, comiéndome un frijol de chicharrón, un tlacoyo, bañándome en una cascada. Soy feliz recorriendo los pueblos, abrazando a la gente, me da muchísima felicidad, se me quita hasta el cansancio”.

De inmediato, el empresario respondió contundente: “vergüenza es tener al país hundido en la pobreza y la violencia… Y echarle la culpa a un yate. Esto duele”.

Efectivamente, durante los seis años de esta errada y llamada Cuarta Transformación, López Obrador ha hundido día con día al país: son más los pobres y las víctimas de la violencia. Basta con reparar en que este sexenio rebasa con mucho a los anteriores en cuanto al número de asesinatos que ya pasan de los 185 mil.

Lo que debería de darle vergüenza al inquilino de Los Pinos, es la corrupción guinda que crearon sus hijos Andy, Bobby y José Ramón; su hermano Pío y otros parientes así como sus cándidos funcionarios como Ignacio Ovalle en Segalmex, o el ahora convertido al morenismo, Manuel Bartlett en CFE.

Vergüenza le debería dar al tabasqueño declarar que él está para proteger los derechos humanos de los delincuentes a los que hay que darles “abrazos y no balazos” y a muchos de los cuales pretende liberar gracias a la nueva Ley de Amparo que aprobaron sus huestes.

Municiones

*** Suficientemente difundido ha sido que Hugo Torres Zumaya, candidato a concejal por Morena, fue detenido, junto con su pareja, por elementos policiacos por el delito de homicidio en la calle de Emperadores de la colonia Portales, perteneciente a la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con las primeras versiones oficiales, Torres Zumaya fue aprehendido junto con otras dos personas, quienes venían de un mitin político ni más ni menos que de Clara Brugada y Leticia Varela, candidatas por Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX y a la propia alcaldía BJ, respectivamente y tras una riña callejera, una persona de 30 años de nombre Eder “N” fue golpeado y baleado hasta perder la vida por herida de proyectil de arma de fuego en cuello de lado izquierdo y herida punzo cortante en la cabeza. Torres Zumaya, además de ser candidato a concejal por Benito Juárez, anteriormente fungía como operador político y territorial del exalcalde Víctor Hugo Romo. Años atrás, Hugo Torres habría sido señalado por la Fiscalía capitalina como presunto responsable de fraudes en la realización de trámites ante el INVI de la CDMX. De igual forma, el Juzgado 33 de lo Familiar lo acusó de ser Deudor Alimentario, tras deber poco más de trece años de pensión alimenticia.

*** Cuentan que la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD para la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda para presentarles un plan en materia de vivienda y reordenamiento urbano para el corazón de la capital de la República, mismo que incluye cinco principales ejes de acción. A detalle, la estrategia consiste en que, de ganar las elecciones, la también activista recortará el tiempo de respuesta de los trámites, además de que se van a establecer mesas de trabajo en las que se brindará asesoría jurídica a los desarrolladores; lo anterior, según dijo, para combatir la corrupción.

morcora@gmail.com