Sigue la prisión política

Desde el portal

Ángel Soriano

Durante la sesión solemne en el recinto legislativo de San Lázaro, con motivo de los sucesos del 68, el Pablo Gómez Álvarez afirmó que dentro de la nueva transformación política de México y bajo el dictado del 1 de julio, es ineludible actualizar los propósitos de “aquel gran movimiento de la juventud intelectual de 1968”.

La impronta del movimiento ha sido fecunda, pero hay que admitir que no hemos logrado las libertades democráticas en todos los ámbitos, es escasa la democracia sindical, los cacicazgos siguen presentes, subrayó.

Consideró que, la escuela mexicana es autoritaria y la democracia por la que se ha luchado en las universidades no florece todavía en la mayoría, sin exceptuarse de ese rezago las cunas del movimiento del 68: la Universidad Nacional y el Politécnico. Y la prisión política no se ha eliminado, hay cientos de presos y presas políticas quienes deben ser puestos en libertad.

Y explicó que concretar la democracia por la que se luchaba hace 50 años no sería suficiente para responder a una sociedad más politizada y exigente. “Ya no bastan los mecanismos de la democracia formalista; cada vez son más necesarios los métodos participativos con los que la gente pueda proponer y objetar, decidir y derogar, elegir y revocar”, dijo en la tribuna durante los posicionamientos al respecto.

TURBULENCIAS

Van por ex gobernadores

Es posible la creación de una comisión o subcomisión dentro de la Comisión de Justicia para investigar casos de corrupción de ex gobernadores, desde 2006 hasta el 2018, dijo el senador Ricardo Monreal Ávila. Acompañaremos la propuesta de la senadora Soledad Luévano, porque sí es un escándalo la corrupción y porque creo que la rendición de cuentas debe de ser ya una posición indeclinable de todos, de cualquier gobierno, de cualquier signo político”… Luego de la sesión solemne en San Lázaro para recordar los sucesos de 1968, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas recordó ante los medios su activismo en los sucesos e incluso una foto suya subido en un camión en pleno perifoneo da testimonio de su participación en el conflicto, y sobre la situación actual de violencia originada por grupos estudiantiles, comentó: No, yo lo he dicho, en el IPN no tenemos porros, no ha habido ninguna agresión. Sí, de repente algunos grupos externos se acercan y tratan de aprovechar circunstancias, pero estamos trabajando con toda tranquilidad y sin la presencia de ningún grupo de ese tipo…A su vez, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers dijo que estamos en un momento muy importante para el país. El 68 y el 2 de octubre marcan un hito en el país, un antes y un después afirmó el rector de la UNAM, Enrique Grau Wiechers luego de celebrar que la Cámara de Diputados haya tomado esta decisión y este acuerdo, de poner en sus muros, en letras doradas, al Movimiento del 68. Y refirió que la reconciliación nacional debe haber comenzado mucho antes. Es momento de hacer un recuerdo y, sobre todo, una aspiración de ser distintos y mejores…El Senado de la República guardó un minuto de silencio a la memoria de las personas que perdieron la vida el 2 de octubre de hace 50 años y en el primer balcón del salón de sesiones develó una leyenda, en letras doradas, en homenaje al Movimiento Estudiantil de 1968. El senador Martí Batres destacó que este movimiento marcó la historia reciente de nuestro país y generó numerosos cambios en la vida política, cultural, social y educativa de México, tendientes a fortalecer las libertades, la democracia y el desarrollo de México…

