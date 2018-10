No se “torció” el voto en Coyoacán

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Cuando la ex candidata de Morena, María Rojo, celebraba la decisión que anulaba la elección para la alcaldía en Coyoacán al acreditarse que hubo violencia política de género en su contra, vino el fallo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la revocó y con ello ratificó a Manuel Negrete como ganador de las pasadas elecciones del uno de julio.

Al respecto, el presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, se dijo satisfecho con el fallo emitido por el TEPJF.

El dirigente perredista señaló que el fallo de la Sala Superior evidenció que las acusaciones de Morena “en contra de nuestro alcalde en Coyoacán, Manuel Negrete, por supuesto uso de programas sociales oficiales y el ejercicio de violencia de género no tenían ningún sustento”.

Señaló que esto no es un tema de percepciones sino de objetividad jurídica, y en este sentido los magistrados de la Sala Regional no pudieron acreditar el uso ilegal de programas sociales en la elección, pues aunque sí se aplicaron programas sociales durante la campaña electoral, se demostró que estaban perfectamente registrados ante la instancia gubernamental y que no se usaron para torcer el voto en favor del partido.

En cuanto a la violencia política de género, señaló que ojalá se “persiga y se castigue a quien la ejerció, pero que no se diga temerariamente que fue el PRD o sus militantes, porque eso me parece injusto, pues algo que quedó de manifiesto es que no se acreditó bajo ninguna circunstancia que el partido del sol azteca haya sido el causante de esa violencia”. No obstante, añadió: “es necesario perseguir y castigar la violencia y en ningún caso dejar pasar un asunto tan delicado como el que se agreda a las mujeres en cualquier esfera por su condición de mujer”.

Flores García señaló que el que el Tribunal haya ratificado el triunfo de Manuel Negrete en las urnas demuestra que en un sistema democrático a veces se gana y a veces se pierde, por lo que pidió a los militantes de Morena que aprendan a ganar y a disfrutar el privilegio de ocupar cargos públicos de tanta trascendencia, y a los que siguen enojados por este hecho, les hizo un llamado a que se serenen y a que mejor se pongan a trabajar por el bien de las y los coyoacanenses.

Talento e innovación institucional

El premio Lic. Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias al Talento y la Innovación Institucional, por la mejora en los procesos administrativos para el otorgamiento de Créditos Tradicionales por Sistema de Puntaje, le fue otorgado al Fonco de la Vivienda del ISSSTE.

En representación del Fondo, el subdirector de Crédito, Samuel Palma César, recibió el galardón que reconoce las acciones diseñadas para establecer una nueva metodología en el otorgamiento de este tipo de créditos, mediante el cual se han otorgado desde que se implementó, en el 2017, más de 50 mil créditos con una visión de equidad y justicia social.

Se explicó que el sistema de puntaje para adquirir un crédito tradicional, pondera la posibilidad de asignar puntos adicionales a las jefas de familia, a quienes tienen mayor saldo en su subcuenta de vivienda, a las y los derechohabientes que registran más tiempo de cotización, las solicitudes que permiten abatir el déficit de vivienda a partir del criterio de oferta y demanda regional, entre otros rubros.

En la ceremonia de premiación estuvo presente el Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Luis Antonio Godina y fue encabezada por el director general del ISSSTE, Florentino Castro López, quien destacó el talento, capacidad e interés de las y los trabajadores para servir a México.

Castro López felicitó a los 30 proyectos galardonados, así como las 7 menciones destacadas y señaló que el servicio público de la actual administración demuestra la entrega, pasión y compromiso para consolidar e innovar trabajos que beneficien a la derechohabiencia.

En esta cuarta emisión, el Reconocimiento Lic. Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. al talento y a la Innovación recibió 288 proyectos provenientes de Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales, Áreas Centrales y Organismos Desconcentrados y participaron 500 trabajadores.

Los proyectos seleccionados comprenden temáticas que van desde mejoras administrativas, proyectos autosustentables, prácticas médicas innovadoras, aportaciones tecnológicas, hasta mejora en la experiencia del derechohabiente, entre otras.

UNAM, ¿libre de problemas?

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, dijo, en el marco de los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968, que éste es un momento muy importante para el país, y aseguró que la Máxima Casa de Estudios quedó ya libre de los problemas que recién se suscitaron. Abundó que ya hay 35 expulsados y 15 detenidos por los acontecimientos y que están implementando, además, todas las medidas necesarias para mejorar la seguridad universitaria. Entrevistado en San Lázaro, previo a la sesión solemne con motivo de los 50 años del Movimiento, el rector señaló que los sucesos del 68 marcaron un hito en el país, un antes y un después. Celebró que en la Cámara de Diputados se haya tomado la decisión y el acuerdo de poner en sus muros, en letras doradas, al Movimiento del 68. ¿Es momento de la reconciliación?

Su respuesta fue que la reconciliación debió haber comenzado hace mucho tiempo…y añadió que es momento de hacer un recuento y aspirar a ser distintos, mejores.

lm0007tri@yahoo.com.mx