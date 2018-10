¿Revelaciones tardías?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Roberto Madrazo, el tercer candidato presidencial en 2006, reconoció ayer que, en las actas electorales recabadas por el PRI en la presidencial de 2006, Andrés Manuel López Obrador terminó arriba.

Y concluye:

“Si el IFE –presidido entonces por Luis Carlos Ugalde— hubiera atendido el reclamo del tabasqueño del voto por voto, casilla por casilla, AMLO habría sido declarado presidente electo”.

“Si se hubiera dado ese recuento de votos… yo sabía que podía ser favorable para López Obrador… Pero esa no era mi lucha“, afirma hoy Madrazo.

Entrevistado por el conductor Emmanuel Sibilla, para el programa TELERREPORTAJE que se transmite por la XEVT-104.1 de FM en Villahermosa, Tabasco, Madrazo reconoció:

–En mis actas, Andrés Manuel estaba arriba”.

¿Y por qué no se las diste?

¡Porque no me las pidieron!.

¿sabía Andrés Manuel que tú tenías ese resultado?

–Era una elección sumamente cerrada. Yo no sabía, ni tenía la capacidad, porque la votación era muy cerrada, qué iba a hacer el Instituto Federal Electoral.

¿Iba a haber recuento? Yo le apostaba a que hubiera recuento.

Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha. No era mi lucha entrar a ese debate porque…

–¡Pudo haber cambiado la historia!

–¿Cuál era el costo? –interrogó Madrazo–. Era dinamitar la vida democrática del Instituto, del sistema político. Yo no sé… – concluyó-.

–¡No lo habías dicho!, recriminó el conductor.

–No me lo preguntaban, respondió el priísta.

Reveló luego que Felipe Calderón, a través de colaboradores, le pidió avalar la elección.

“Me negué porque no era lo correcto”, afirmó.

Y agregó:

“Así como yo no podía asegurar que Andrés Manuel no ganaba porque me faltaba información, la tendencia era clara. Yo tampoco podía darle la ventaja a Felipe Calderón porque no tenía la certeza de que hubiera ganado.

Calderón es un hombre muy vengativo, rencoroso. Calderón no permitiría que esto se quedara así”.

Al final los resultados oficiales fueron: Felipe Calderón, 15 millones 284 votos; Andrés Manuel López Obrador, 14 millones 756 mil 350 votos y Roberto Madrazo, 9 millones 301 mil 441 votos.

López Obrador nunca ha dejado de señalar que en ese proceso le hicieron fraude.

Desde entonces, afirma, se desató la violencia.

“Impusieron al Presidente, y Felipe Calderón –para legitimarse– le declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero…desde entonces hay mucha violencia en México”, afirma AMLO.

Cabe recordar también que Andrés Manuel López Obrador estuvo a punto de lograr a fines de 1994 la caída de Roberto Madrazo de la gubernatura de Tabasco.

Ambos contendieron en la elección del 20 de noviembre de ese año por la gubernatura de Tabasco de la cual resultó oficialmente ganador Madrazo.

Entonces López Obrador alegó fraude e inició el llamado Éxodo por la Democracia de Villahermosa al Zócalo de la Ciudad de México, donde inició un plantón y donde días después desconocidos le dejaron las cajas con la documentación financiera de esa elección, que mostraba un gasto excesivo por parte de Madrazo.

Se dijo entonces que esas cajas habían sido enviadas a López Obrador por Esteban Moctezuma –hoy nombrado Secretario de Educación Pública del siguiente gobierno– y quien era secretario de Gobernación del presidente Ernesto Zedillo, quien pretendía saldar así una vieja disputa con Madrazo.

Pero resulta que esas cajas no sólo contenían los recibos de gastos de la campaña de Madrazo en Tabasco, sino también los de la campaña presidencial de Zedillo en aquel estado, y ahí se salvó Madrazo, quien tuvo que romper un plantón lopezobradorista enfrente de Palacio de Gobierno en Villahermosa para poder tomar posesión del cargo el 1 de enero de 1995.

A pesar de que Madrazo no lo dice, es evidente que en 2006 no apoyó a López Obrador por esa vieja rencilla.

Batres apoya a los suyos

El presidente del Senado, Martí Batres, distribuyó ayer su tiempo en acudir a la instalación e inicio de trabajos de varias de las comisiones presididas por senadoras.

Y en algunas su asistencia sirvió para emitir algunos pronunciamientos, como en el caso de la instalación de la Comisión de Derechos Humanos, encabezada por la panista Kenia López Rabadán donde recordó que durante los últimos 10 años en México se han registrado alrededor de 200 mil ejecuciones.

Pero eso no es todo, agregó, también hoy se dan siete feminicidios diarios, 37 mil personas reconocidas como desaparecidas y más de 300 mil desplazados en diversas regiones del país.

Es por ello, dijo, que el tema de los derechos humanos es “una gran prioridad para el Senado de la República”, donde existe una “agenda fuerte” de problemas por resolver en esta materia, derivada de la difícil situación que enfrenta el país y que en un balance histórico más amplio excede, incluso, a la actual administración.

A su vez la senadora López Rabadán aseguró que la Comisión trabajará para dar voz a quien no la tiene, seremos compañeros y compañeras en las causas de las víctimas y buscaremos lograr acuerdos en tiempos de desacuerdos.

Luego, en la instalación de la Comisión para la Igualdad de Género, que preside Martha Lucía Micher, de Morena, adelantó que están dadas las condiciones para que, en el actual periodo ordinario de sesiones, se apruebe una reforma que garantice la paridad entre mujeres y hombres en todos órganos del Estado mexicano.

No viene Trump, sino Mike Pence

Mucho se especuló en las últimas semanas sobre la asistencia de Donald Trump a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Incluso el mandatario estadounidense reveló en público que “lo estaba pensando”.

Finalmente ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal adelantó que quien sí viene es el vicepresidente Mike Pence.

“Nosotros aquí estaremos contentos porque, por primera vez en la historia de México, tendremos el arribo de un Presidente surgido de las filas de la izquierda y del movimiento progresista”, indicó Monreal..

AMLO conversa con Trump

Mientras Monreal adelantaba la asistencia del vicepresidente Pence, el presidente electo López Obrador daba a conocer una conversación con Ttrump con quien habló, dijo, del Acuerdo Trilateral EU-México-Canadá y de un acuerdo conjunto Trump-AMLO para invertir conjuntamente 30 mil millones de dólares en sl sureste mexicano y Centroamérica para impulsar el desarrollo regional que logre disminuir la migración hacia EU.

