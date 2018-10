Gina Holguín promueve el deporte con la Carrera Club América

La conductora fitness es vocera de la carrera junto a Moisés Muñoz y Alfredo Talavera, quienes harán acto de presencia este 7 de octubre en el Estadio Azteca

La prueba de atletismo contará con distancias de 5k y 10k

Arturo Arellano

Este domingo 7 de octubre se llevará a cabo la Carrera Atlética Club América, que contará con las distancias de 5k y 10k, ambas con salida en la puerta 3 del Estadio Azteca y meta en el campo del icónico estadio. La prueba contará con la participación de corredores especiales como es el caso de Moisés Muñoz y Alfredo Talavera, porteros del América, además de la guapa Gina Holguín.

Con la firme convicción de que el deporte es primordial en las personas, Gina contó a DIARIO IMAGEN:“Estoy orgullosa de ser la madrina de un evento que promueva tantas cosas alrededor del deporte. Si me voy a preparar y todo para lo que se me requiera el día de la carrera. Primero iba a correr por mi cuenta, era un hecho pero ahora que me llamaron para vocera no sé cuál sea la dinámica”.

Asegura por otra parte que “Es increíble los beneficios que tenemos al hacer deporte y más aún en esta carrera porque no solo dices voy a correr, sino que pones el ejemplo a los niños, a la familia, es unidad para crear buenos hábitos. Particularmente el atletismo es de los mejores deportes porque te quita el estés, mejora la salud, incluso nos impulsa a ser mejores en la sociedad, porque cambia tu manera de pensar. En mi caso particular me ha ayudado a todo, mi vida ha sido multifacética, pero siempre ligada a al deporte. Cuando participé en Nuestra Belleza México, tenía el cuerpo necesario gracias al deporte, luego fui a la conducción y me llaman para representar eventos deportivos, como imagen o ahora como vocera, de modo que hasta trabajo me ha generado”.

La conductora afirma que Carrera Club América “es un pretexto perfecto para iniciarte en el deporte, porque a veces los domingos estamos en casa, perdemos el tiempo, no hacemos nada y esta carrera es para salir de la rutina. Tengo amigos que empiezan corriendo 5k y hoy ya corren maratones. Esto es darle una oportunidad a un estilo de vida diferente y mejor. La meta será a nivel de cancha del Estadio Azteca, por lo que será una gran experiencia pisar ese espacio por el que han pasado grandes estrellas deportivas. Justo estarán presentes también Moy Muñoz y Talavera que son íconos del equipo y mexicanos que han hecho historia, lo mismo irán artistas y conductores compañeros”.

Recordó finalmente que ella de igual manera empezó con carreras de 5k y ahora “fui a correr el Maratón de Nueva York lo cual fue una experiencia padrísima, creo que ahora me enfoco en entrenamiento funcional por lo que no sé qué tan pronto haga de nuevo un maratón, pero la experiencia ya la tengo. Hubo un momento donde dije ‘no puedo más’, pero la gente sin duda es factor en ese momento, porque hay mucho apoyo y el río de gente corriendo a tu lado te impulsa. En el atletismo que es un deporte individual, en el camino se vuelve colectivo porque entre corredores hay mucho apoyo”.

Las inscripciones para la carrera siguen disponibles en la página oficial de Club América, además en tiendas Innova Sport. Cabe destacar que con su inscripción, los corredores se harán acreedores a un paquete de competidor, con número, playera, chip de cronometraje, productos de patrocinadores y por supuesto la medalla al cruzar la meta.