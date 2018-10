Dos Rosas, de la mano de Espinoza Paz

Las hermanas Emily y Sheyla se unen a Azteca Records

Arturo Arellano

Dueto Dos Rosas está conformado por las hermanas Emily Rosas de 21 años (estudiante de Negocios Internacionales) y Sheyla Rosas de 16 años (cursa actualmente el segundo grado de High School). Ellas son originarias del pueblo de San Martín Sabinillo Oaxaca e incursionan en el mundo de la música regional mexicana desde el 2015. Hoy a través de su muy particular estilo campirano han llegado a oídos del talentoso cantautor mexicano Espinoza Paz, quien les ha tendido la mano para darlas a conocer a través del sello Azteca Records, con quienes preparan su primer disco.

Portadoras orgullosas de las raíces mexicanas, las hermanas radican en Estados Unidos desde donde nos visitaron para platicar con DIARIO IMAGEN.“Tiene apenas unos meses que nos enteramos de que Espinoza Paz vio uno de nuestros videos en YouTube, le gustó mucho, de modo que Azteca Records nos contactó para apoyarnos en nuestra carrera. En esta ocasión venimos a México para grabar dos videoclips y seis canciones que próximamente estaremos lanzando. Nuestra tarea es rescatar la música campirana porque es muy hermosa, la venimos escuchando desde que nos la ponían nuestros abuelitos, nos enamoró y empezamos a cantarla. Ahora queremos que la gente escuche la música que nos representa”.

Explican que eligieron este género ranchero y campirano a raíz de que “escuchamos un dueto de mujeres cantando, nunca lo habíamos escuchado y nos encantó. Descubrimos que nuestras voces se acoplan bien a este estilo porque una tiene la voz aguda y la otra más grave, de modo que empezamos a ensayar y grabar canciones solas para YouTube, eso era hasta ahora que gracias a Espinoza Paz, pudimos venir a grabar en un estudio con Azteca Records”. Adelantan que en el disco habrá cinco canciones cover y una inédita.

“La mayoría son canciones que ya se habían grabado antes por otros artistas, porque apenas empezamos a darnos a conocer, pero también nos dieron oportunidad de grabar una inédita que se llama ‘Morenita consentida’, es muy ranchera y campirana”.

Si bien empezaron subiendo videos sólo para YouTube se congratulan de tener muchos seguidores. “Al principio solo nos seguían nuestros amigos y familiares, pero poco a poco se fueron uniendo personas de todo México y Estados Unidos. Nunca nos imaginamos que aún hoy en día hubiera tanta gente que gustara y defendiera esta música, pero nos da gusto ver que aprecian nuestra cultura”. Con presentaciones previas en Nueva York, Arizona, Colorado, Texas, Oaxaca y Michoacán refieren “Hay mucha diferencia entre el público mexicano y en Estados Unidos, la gente se emociona más en Nueva York por ejemplo, porque hay muchos mexicanos y está bien lejos, por lo mismo extrañan más su tierra y se emocionan al escucharnos”.

Dignas representantes de nuestra cultura se dicen “orgullosas de nuestras tradiciones, de nuestra música, porque cada estado tiene su propio aporte a la cultura. Más por supuesto la música nos emociona, más ahora que luego de estas seis canciones, el señor Espinoza Paz nos va a componer temas para lo que sería el disco completo. La verdad estamos viviendo un gran sueño, porque escuchábamos sus canciones (de Espinoza) y creemos que es uno de los pocos compositores buenos que quedan en la música ranchera”.

No obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que estas dos bellas rosas mexicanas declaran que han sido víctimas de la discriminación en Estados Unidos. “A nosotras nos enorgullece ser indígenas, no sabíamos que había discriminación hasta que lo vimos en videos de internet y luego lo vivimos en carne propia cuando a Sheyla no la dejaban usar su ropa típica en la escuela”. De eso Sheyla recuerda “cuando estaba en quinto grado en la escuela me fui con una falda tradicional a la altura de la rodilla y mi maestra me dijo que no podía llevarla, que era inapropiado. Me sentí confundida porque no sabía porque para ella era malo. Le dije a mi mamá y me dijo que estaba bien, que no hiciera caso, porque es lo que nos representa”. Sin embargo la maestra citada, no permitió que Sheyla pudiera portar su ropa típica de los indígenas mexicanos. Ahora Sheyla y su hermana trabajan en un disco que próximamente saldrá al mercado, mientras que sus voces y canciones se pueden disfrutar por el momento en YouTube.