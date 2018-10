El Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México tiene nueva mesa directiva

Durante su asamblea rinde protesta como presidenta de la asociación, la doctora María de los Ángeles Rojano Zavalza

Gloria Carpio

Los miembros del Honorable Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, AC, convocaron a una asamblea general en la que se debatieron diversos puntos en relación a su asociación, el más importante de ellos, la toma de protesta de la nueva mesa directiva, que ahora se hará cargo de todo lo relacionado al buen funcionamiento de este grupo en pro de la sociedad mexicana. La doctora María de los Ángeles Rojano Zavalza, juez 7 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es quien presidirá a partir de ahora al Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México.

Previo a la toma de protesta de todos los miembros de la nueva mesa directiva, la ahora presidenta de la asociación tomó la palabra e hizo un recuento de los logros que hicieron sus predecesores, empezando por el más reciente, el maestro Silvestre Constantino Mendoza, juez 30 Civil: “Nuestro colegio tiene 12 años conformado, hemos tenido avances que quizá parecen muy lentos, pero firmes, estamos constituidos como colegio y lo hemos logrado con compromiso desde que se formó -cuyos presidentes han sido Tomás Cisneros Curiel, Roberto Rojo González, Alberto Rubalcava Ramírez, Silvestre Constantino Mendoza González y actualmente María de los Ángeles Rojano Zavalza-, pero tenemos que seguir creciendo para estar unidos, porque hay preocupaciones en nuestro gremio, no nos vamos a esperar a que algún compañero tenga una necesidad para ayudarlo, vamos a sacar la fuerza del colegio para hacer digna nuestra voz y nuestro trabajo, y tener además un respaldo para apoyar a los compañeros cuando lo requieran. Los avances de la anterior mesa directiva se reflejaron en que realizó la entrega de diplomas por años de servicio, por primera vez en la Ciudad de México se hizo una conmemoración por el Día del Juzgador, el 7 de marzo. Creímos que no era posible que no teníamos un reconocimiento para nosotros y nuestra labor como jueces, de modo que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nos hizo patente y reconoció los años de servicio que llevamos en esta institución”. Asimismo, Silvestre Constantino Mendoza señaló que queda pendiente la entrega de un inmueble que se adquirió bajo su gestión. Dicho local servirá para reuniones y ser usado como sede de juntas.

Luego del acto protocolario para la toma de protesta, la juez María de los Ángeles Rojano Zavalza detalló: “todos estamos comprometidos en cumplir los estatutos y disposiciones del Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México y los reglamentos que de ellos emanen, así como los acuerdos de la propia asamblea”.

En relación a la entrega de cuentas de parte de la anterior tesorería, se pidió una prórroga para realizar la revisión de documentos y así entregar a la comisión entrante todos los documentos en completa transparencia.

Finalmente, los proyectos a los que se comprometió inicialmente la nueva mesa directiva fueron: asegurarse de tener reuniones mensuales para lograr comunicación entre los miembros del colegio. También organizar conferencias como las que hacen las instituciones hermanas, tal es el caso del Colegio de Notarios o Barras de Profesionales, y tener en cada una de ellas de tres a cinco ponentes de gran experiencia para compartir ideas y conocimiento, para defender y realizar de mejor manera su labor como jueces.

Finalmente, tienen planeada la publicación de una gaceta, tanto en formato físico como digital, a través del sitio web del Colegio de Jueces, en la que se estarán dando detalles de los avances de esta nueva administración y del cumplimiento de los planes y acuerdos, obtenidos de cada asamblea, que como se mencionó antes, serán efectuadas cada mes.

La nueva mesa directiva del Colegio de Jueces del Fuero Común de la CIudad de México, quedó conformada por María de los Ángeles Rojano Zavalza, presidenta del Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México; Yolanda Morales, suplente de la presidencia; doctor Ismael Alcántara Vázquez, secretario de Acuerdos; maestra Carolina Bernal García, suplente del secretario de Acuerdos; María del Rocío Martínez Urbina, tesorera, y la licenciada Silvia Gómez González, suplente de la tesorera del Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México.

El Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México pone a disposición sus redes sociales en Facebook, así como su correo electrónico colegiodejuecescdmx@gmail.com