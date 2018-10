“Shopkins” cautiva a niños y grandes en el Metropólitan

El espectáculo en vivo de la marca de juguetes, sumerge al público en una historia de misterios, música y magia

Arturo Arellano

El fin de semana se llevaron a cabo las funciones pactadas del espectáculo infantil “Shopkins: Misterio en Shopville”, que ha sido la presentación de todos sus personajes y algunos nuevos para los niños mexicanos, ya que el show no se había presentado nunca antes en territorio latinoamericano. Por lo anterior, las funciones fueron todo un éxito en el que no sólo los niños, sino las familias enteras se divirtieron, ayudando a Jessicake, Cake, Bubbleisha, Peppa-Mint y AppleBlossoma resolver los misterios en su mundo, además de conocer a nuevos personajes como “Rosa piñata”.

El show arrancó poco después de las 11:00 horas en el Teatro Metropólitan, cuando los niños impacientes gritaban los nombres de sus personajes favoritos, esperando su aparición en el escenario. Así, las primeras en brillar con sus pegajosas canciones fueron Bubbleisha, Peppa-Mint y AppleBlossom,quienes entre canción y canción recibieron posteriormente a Jessicake y Bubbleisha, todas en hermosos vestidos bastante coloridos y pelucas que parecían enormes algodones de azúcar, mientras que el escenario fue espectacularmente decorado con golosinas y artículos de la villa que se compone de diferentes frutas y dulces.

Cabe destacar que Shopkins, además de ser un juguete ya es también una sensación en You Tube y ahora que se presenta en un show en vivo, sus personajes, Shoppies

y Shopkinstoman el escenario con una historia fantástica, entre música pop, rock y videos de alta tecnología, por lo que entre escenografía, canciones y multimedia las familias acompañan a Jessicake, Bubbleisha, Peppa-Minty el resto de sus amigos a preparar la divertidísima “Feria Anual de Moda y Gourmet” en Shopville, no obstante en ese recorrido que podría parecer divertido y sin problemas, se toparan con algunos villanos que tratan de impedir su gran fiesta.

No obstante, los personajes ya conocidos suman a su equipo a los mexicanísimos “Rosa Piñata” y “Terry Taco”, quienes con una idiosincrasia absolutamente latina, se sumergen en la historia siendo parte fundamental de la resolución del conflicto. Esto hace de estos nuevos personajes, ahora los favoritos de los niños, no sólo por su participación en el show, sino porque su forma de hablar, vestir, comer y divertirse, los vuelve muy similares al público en tierra azteca. Este musical ha sido presentado en más de 75 ciudades en 2017, siendo la primera producción teatral basada en los exitosos juguetes Shopkins. A su llegada a México después de un tour sin precedentes por todo Estados Unidos, ha sido un rotundo éxito, por lo que los organizadores de este evento en el teatro Metropólitan no descartan la posibilidad de abrir más fechas en el mismo recinto, no obstante por sus diversos compromisos, esto sería hasta el 2019.