Frases célebres

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

El Presidente de la 4T pasará a la historia como el peor mandatario que haya tenido México por su incapacidad para la administración pública, pero será recordado por sus maléficas frases que han costado sangre, sudor y lágrimas a la población. Desde que era candidato se distinguió por dichos como gobernar no tiene ninguna ciencia y entrega una patria hecha pedazos; prometió al estilo de su populista héroe López Portillo el sueño de una nueva bonanza petrolera, ya que era muy fácil extraer el hidrocarburo, sólo habría que hacer un agujero en la tierra y brotaría el oro negro, pero nunca llegó la autosuficiencia energética, Pemex y la CFE son empresas quebradas que cuestan miles de millones al erario y la gasolina nunca llegó a costar diez pesos como lo presumió; se envalentonó y ofreció acabar con el crimen organizado porque al día siguiente de su toma de posesión los sicarios depondrían las armas y agarrarían tractores para el campo, pero deja el país más violento con casi 200 mil muertos. Su fallida política de abrazos y no balazos propició la ingobernabilidad en buena parte del territorio nacional y la sospecha de una connivencia gubernamental con las mafias, rematada con la frase: si se portan mal hay que acusarlos con sus papás o sus abuelitos y hay que tenerles consideraciones porque también tienen derechos humanos.

Durante la pandemia, el gobierno mexicano retrasó irresponsablemente la estrategia sanitaria contra la pandemia y el inquilino de Palacio Nacional dijo que con una estampita como amuleto la población estaría protegida, su soberbia e ignorancia ocasionó más de 850 mil muertes, de las cuales al menos 300 mil pudo evitar el gabinete de salud.

Todo aquel documento, informe o estudio, incluidos los diarios, que contravengan su proyecto político es considerado un pasquín inmundo. Ni que hablar de la polarización social que ha provocado, donde sataniza a los críticos y clasemedieros, a los “aspiracionistas” donde se incluye a profesionistas y universitarios a los que califica de conservadores, neoliberales y fifís, por lo que quiere acabar con la educación de calidad, la ciencia y la tecnología.

Dicharachero es, se quiere hacer el gracioso aunque sólo él y sus abyectos colaboradores y seudoperiodistas se rían de sus ocurrencias, las cuales han costado billones de pesos, un endeudamiento histórico, el subsidio de empresas quebradas o caprichos como el aeropuerto sin vuelos, un innecesario tren que se descarrila, una línea aérea sin pasajeros, una refinería que no produce un sólo litro de gasolina , la compra de plantas caducas que no garantizan la autosuficiencia energética. Sus ocurrencias han costado un dineral a un pueblo en la pobreza, sin crecimiento, sin desarrollo y sin aparente futuro.

Su “corcholata”, su títere, su némesis involuntaria comienza con el desafortunado rosario de frases célebres por fallidas. Tanto quiere el cuervo a sus hijos que termina por sacarle los ojos, tanto quiere quedar bien la ex jefa de Gobierno, tanto quiere imitarlo que la traiciona el subconsciente. En mítines, sin montajes ni recreaciones con inteligencia artificial, ha preguntado a sus acarreados si “quieren que siga la corrup…, la transformación” o “nosotros no llegaremos a la Presidencia como lo hizo Andrés Manuel López Obrador por una ambición personal…”. En ambos casos tuvo que recular y corregir tardíamente, el daño ya estaba hecho, por eso la regañaron cuando en un debate no defendió los “logros” de su mentor. Pero ya siente que alcanzó el nirvana y anuncia que su triunfo el 2 de junio – “solo es un mero trámite”-, se incluirá en los libros de texto gratuito. Pobres niños, de por sí reciben una mediocre educación -ideologizada y con errores- y ahora tienen que soportar el culto al ego.