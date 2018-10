Dulce María, de regreso a su “Origen”

La talentosa cantante hizo un recorrido musical en el Metropólitan, desde sus inicios, pasando por RBD, hasta llegar a su nuevo disco

Arturo Arellano

La ex RBD se presentó con éxito en un medianamente abarrotado Teatro Metropólitan, en el que se dieron cita muchos de sus fans para disfrutar de un concierto lleno de música, nostalgia y sorpresas, como lo fue la aparición en el escenario de Mané de la Parra, Samo y Lynda, con quienes interpretó un par de temas. Este concierto según la cantante es el preámbulo al lanzamiento de su nuevo álbum “Origen”, que tentativamente sería presentado a principios del año entrante.

El show arrancó con un grupo de bailarines y músicos en el escenario, entre los que apareció la bella cantante vistiendo un atuendo sexy, pero elegante, con lo que interpretó “Hoy te entierro”, “Un minuto sin dolor” y un medley de lo que dijo fue su primer material discográfico “Extranjera” y que compuso con fragmentos de temas como “Luna”, “Irremediablemente”. “Vacaciones” y “Lo intentaré”, con lo que le bastó para tener a todos sus seguidores fuera de sus asientos, gritando y siguiendo cada verso de las canciones como un coro monumental, curioso para el tipo de música que interpreta Dulce, ya que en general es un pop romántico bastante tranquilo.

Las siguientes en el repertorio fueron “Borrón y cuenta nueva” y “Lágrimas”, esta última en la que invitó al escenario a Mane de la Parra, de quien comentó “Él es un amigo que siempre me ha apoyado, desde el inicio de esta nueva etapa como solista. Ha estado presente impulsándome, por ello es para mí muy importante que este el día de hoy disfrutando de este Metropólitan conmigo. Gracias Mane”, dijo ante el grito general de todos en el recinto. Posteriormente, Dulce hizo un popurrí más, ahora con temas como “Después de hoy”, “Antes que ver el sol” y “O lo haces tú, o lo hago yo”, pertenecientes a su disco “Sin fronteras”, uno de los más exitosos en su carrera.

Lo siguiente dijo Dulce “Es un bloque en el que nos vamos a poner románticos, vamos a entrar en un ambiente cariñoso, así que lo invito a sentirse enamorados y cantar conmigo cada canción”, entonces hizo “Al otro lado de la lluvia” y un popurrí compuesto por “Déjame ser”, “Dejarte de amar” y “Mundo sin letras”, aclarando que “estoy haciendo varios medleys porque no me pude atrever a dejar temas fuera, les pedí ayuda para hacer el setlist y no me ayudaron, me pidieron demasiadas canciones, de modo que quiero complacerlos a todos, con al menos un pedacito de cada canción”.

Las siguiente fue “Sin ti”, preámbulo para lo que sería un set acústico con temas de su nuevo disco “Origen”, entre las que cantó “Te daría todo”, “Tu y yo”, “Más tuya que mía” y “Amigos con derechos”. Esto fue seguido de un intermedio breve en el que Dulce aprovechó para hacer un cambio de vestuario, mientras que sus músicos organizaron una batucada en el escenario para entretener al público. A su regreso cantó “Lo que ves no es lo que soy” y “Te quedarás”, esta última en la que apareció como sorpresa en el escenario Samo, que sin duda se robó el show al menos en ese momento.

Más tarde Dulce vistió el saco y la corbata icónicos de la agrupación RBD y en compañía de todos sus fans cantó “Sólo quédate en silencio¨, ¨Ser o parecer”, “Fuego”, “Tras de mí¨ y “Rebelde”, esta última de las más aplaudidas de la noche. Esto fue la recta final del espectáculo al que todavía invitaría a una amiga más, nada más y nada menos que Lynda, con quien cantó “Invencible”. Para cerrar la velada Dulce cantó “Inevitable” y “Ya no”, canciones con las que abandonó el escenario en medio de aplausos y silbidos.