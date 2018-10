“A oscuras me da risa” festejó 100 representaciones

Ariel Miramontes, Raquel Bigorra, Armando Araiza, Benito Castro, Diana Motta y José Luis Guarneros develaron placa conmemorativa

Asael Grande

La divertida puesta en escena A oscuras me da risa, festejó en grande sus 100 representaciones de arrancar carcajadas en el público, y lo hizo con una madrina de honor, la periodista de espectáculos, Paty Chapoy.

Con un elenco conformado por Ariel Miramontes (Albertano), Raquel Bigorra, Armando Araiza, Benito Castro, Diana Motta y José Luis Guarneros (Makako), hicieron reír a los presentes desde que inició la obra hasta que finalizó, todos bajo la dirección de Daniel Chávez y Ariel Miramontes.

Respecto a la trama, la producción de Alejandro Gou narra los amoríos ocultos de un hombre, su mujer y el mayordomo, resaltando que se mantiene el texto original de Luis Ernesto Cano; un tipo, su mujer y su mayordomo, tiene amoríos ocultos y convocan a sus respectivos amantes la misma la noche en la misma casa, pues cada uno cree las coartadas de los otros.

Así en lugar de tres, de repente son seis, con los equívocos consiguientes que se complican con la llegada del presidente de la Liga de las Buenas Costumbres del barrio, capaz de desemplear y echar de la colonia a quien pesca en adulterio. El matrimonio aparentemente feliz planea un viaje de fin de semana cada uno por su lado, Cristina con su mamá y Antonio un viaje de trabajo. Sin que ninguno sepa los dos tienen planes de regresar a la casa con sus respectivos amantes. La cosa se complica cuando un inesperado vecino se queda encerrado en la casa. Más tarde, Cristina regresa con su amante Pedro y descubre al vecino a quien hace cómplice de su aventura. Horas después cuando todo parece en calma regresa Antonio con su amante Graciela. Ahora es responsabilidad de Albertano y el ama de llaves Resurrección que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Todo parece ir bien hasta que llega don Salvador el administrador del condominio y presidente de la moral y las buenas costumbres. A partir de aquí la historia se complica y todos fingen para no ser expuestos por don Salvador ante la comunidad.

Al finalizar la función de estreno, la periodista Paty Chapoy, felicitó al elenco de esta divertida puesta en escena: “muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada por haberme invitado, simplemente quiero agradecerles el que, no nada más, los que están aquí presentes, sino todas las personas que estado durante las 100 representaciones; no paré de reír, me da mucho gusto que sigan haciendo comedia en este país, urgen momentos de esparcimiento, alegría, felicidad, y el que ustedes con su trabajo nos lo den, es maravilloso, muchas felicidades, que sigan las 200 o 300 representaciones”.