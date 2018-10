Caifanes, a los pies del Palacio de los Deportes

La agrupación celebró tres décadas de existencia con un “ritual” completamente abarrotado

Asael Grande

La agrupación emblemática del rock mexicano, Caifanes, festejó tres décadas de historia musical, con un concierto en su regreso al escenario del Palacio de los Deportes. Fue en 1989, el año en que Saúl Hernández, Sabo Romo, Diego Herrera y Alfonso André, festejaron ante sus seguidores, sus 30 años de trayectoria artística con un concierto totalmente agotado en el que interpretaron sus temas clásicos como Viento, La célula que explota, Los dioses ocultos, Nubes, No dejes que, Ayer me dijo un ave y Antes de que nos olviden.

En punto de las 20:30 horas, las luces del Domo de Cobre se apagaron, y las pantallas proyectaron a los integrantes de Caifanes saliendo rumbo al escenario para dar inicio al ritual con Será por eso, Afuera, y Viento: “Bienvenido a tu ritual, a tu ceremonia, éste sigue siendo un sueño, gracias a ustedes por cumplirlo; bienvenidos a los nuevos Caifanes, nuevas generaciones; mucha luz, que Dios te bendiga, siempre”, fueron las palabras de bienvenida de Saúl Hernández, quien continuó el ritual musical con Para que no digas que no pienso en ti y Miedo.

Una de las agrupaciones más respetadas y legendarias del rock mexicano, Caifanes, deleitó una vez más a sus fieles seguidores quienes, rendidos a sus pies, Saúl Hernández, Sabo Romo, Diego Herrera y Alfonso André, acompañados del guitarrista Rodrigo Reyes, hicieron de la noche una velada, cual ritual: “creo que esta nunca la hemos tocado en este recinto, y esperemos también que con este nuevo resurgimiento de consciencia política y social, realmente pasen cosas buenas, y no tengamos que decir que decir que aquí no pasa nada”, dijo Saúl antes de que sonaran los acordes de las canciones Aquí no pasa nada, Sombras en tiempos perdidos, Nubes y Nunca me voy a transformar en ti.

Previo al tema El comunicador, Saúl Hernández, dedicó unas palabras a la periodista Carmen Aristegui, por su regreso a la radio: “bienvenida a tu trinchera, gracias por regresar a nuestras casas, felicidades, Carmen Aristegui; toda esta relación con los medios de comunicación es bien importante en un país que refleja y dice lo que pasa en las calles, en la realidad, que les cuenta lo que vivimos, y pensamos, lo que nos duele, esos medios de comunicación son muy importantes; hay otros medios de comunicación que tergiversan la realidad, nosotros nos vamos por los profesionales de los medios de comunicación”.

Cuéntame tu vida, Antes de que nos olviden, Dioses ocultos, Debajo de tu piel, Ayer me dijo un ave y Mátenme porque me muero, fueron los siguientes temas en sonar, y que el público asistente no dejó de cantar y corear. Después de la encendida De noche todos los gatos son pardos, Julián André (hijo de Alfonso André, y Cecilia Toussaint), acompañó a Caifanes para tocar en la batería, Aviéntame; Perdí mi ojo de venado, Aquí no es así, y Quisiera ser alcohol, dieron paso a Héroes(original de David Bowie). Juan Gabriel fue recordado con la interpretación de Te lo pido por favor. Para la recta final del concierto, los temas que provocaron la euforia del público, fueron: Nos vamos juntos, No dejes qué (con Mariano Herrera, en la guitarra), La célula que explota, y La negra Tomasa, en lo que fue un ritual musical en el Domo de Cobre, con Caifanes a sus pies.

Set List, Palacio de los Deportes: Será por eso, Afuera, Viento, Para que no digas que no pienso en ti, Miedo, Aquí no pasa nada, Sombras en tiempos perdidos, Nubes, Nunca me voy a transformar en ti, El comunicador, Cuéntame tu vida, Antes de que nos olviden, Dioses ocultos, Debajo de tu piel, Ayer me dijo un ave, Mátenme porque me muero, De noche todos los gatos son pardos, Aviéntame (Julián André), Perdí mi ojo de venado, Aquí no es así, Quisiera ser alcohol, Héroes (David Bowie), Te lo pido por favor (Juan Gabriel), Nos vamos juntos, No dejes qué (Mariano Herrera), La célula que explota, La negra Tomasa.