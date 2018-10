El costoso sistema de pensiones

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El sistema de pensiones, tema que siempre ha estado presente, es puesto sobre la mesa por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Afirma el CEFP que a pesar de que la reforma al esquema pensionario, normado en la Ley del Seguro Social, tiene más de 20 años, “el costo de transición aún muestra una tendencia creciente”.

Dijo que se estima que entre 2035 y 2040, el total de obligaciones pensionarias alcanzará su máximo: se calcula que en 2035 ascenderán a 1.2 billones de pesos, cifra equivalente al 20.1% del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal 2018 y más de una tercera parte de los recursos del gobierno federal, vertidos en la Ley de Ingresos de este año.

Aclara, sin embargo, que dicho monto no es el total del gasto en pensiones, pues hay otros esquemas de beneficio definido, “de los que no se cuenta con información para realizar alguna estimación, ni conocer su flujo de obligaciones, pero que demandan recursos, ya sea para fondearlos o hacer frente a sus compromisos no fondeados en el pasado”.

Algunos de esos casos son: los sistemas pensionarios de los estados; de las universidades y de algunos organismos autónomos, como el esquema de retiro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en donde, si bien el monto de sus obligaciones pensionarias pueden no representar demasiado respecto al total nacional, las cuantías que obtienen los trabajadores son significativamente mayores a la pensión mínima que tienen garantizada los cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Puntualiza que desde la reforma al esquema pensionario del IMSS, el diseño de cuentas individuales se vislumbraba como muy prometedor en cuanto a la reducción del costo fiscal en pensiones.

Tal efecto se acentuaría al reformarse en 2007 la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

No obstante, dichos esfuerzos por reducir el costo fiscal se ven disminuidos por diversos factores, entre ellos, porque las reformas que se dieron en algunos otros esquemas pensionarios importantes, como el de Petróleos Mexicanos (Pemex), surgieron casi 20 años después de la reforma a la Ley del Seguro Social. El CEFP resalta que sumando el tiempo que pasó de una reforma a otra, el efecto de la reducción del costo fiscal se vio limitado.

Si bien los primeros esquemas reformados cubrían desde entonces a la mayoría de las personas del sector formal, la pensión mensual promedio que se otorgó en 2013 bajo el esquema de beneficio definido del IMSS-Asegurador ascendió a tres mil 700 pesos, en tanto que la de Pemex, en el mismo año, fue de 33 mil 200 pesos, es decir, en promedio la pensión de un retirado de Pemex es equivalente a ocho de las que en promedio se les otorga a los retirados de la generación de transición.

Tal situación, señala el Centro de Estudios, explica en parte que tres de cada 10 pesos del presupuesto que se propone destinar al pago de pensiones contributivas se apliquen al pago de regímenes de pensiones complementarias como el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza, cuya población beneficiaria es de aproximadamente una décima parte de los beneficiarios por pensiones del IMSS y del ISSSTE.

De acuerdo con la OCDE, el trabajador promedio obtendrá como pensión un monto equivalente al 26% de su último salario, esto es al momento de pensionarse los ingresos con los que contará para enfrentar sus gastos serán de poco más de una cuarta parte de los que tenía al estar activo.

Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indican que en 2015 la población que comenzó a cotizar en 1997 y que en 2021 tendrá 65 años de edad, en promedio, tenían cinco años de cotización, lo que significa que les falta cotizar 19 años para poder tener derecho a una pensión vitalicia, meta que alcanzarían a los 78 años de edad, siempre y cuando hayan comenzado a cotizar ininterrumpidamente desde ese año; de otra forma, la edad a la que podrían solicitar su pensión de retiro por cesantía en edad avanzada sería mayor y es muy probable que la mayoría obtendrá como pensión, la mínima garantizada.

Tal situación pone a los adultos mayores en vulnerabilidad, en tanto que de llegar a pensionarse, la mayoría lo haría con recursos muy limitados, comparado con los ingresos estando en activo, por lo que se espera que en caso de disfrutar de salud, esta población tendría que seguir trabajando para hacer frente a sus necesidades, lo que a su vez podría impactar a los sectores de la población con edad plena para laborar.

Reducción de comisiones legislativas

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sostuvo el fin de semana que “se da un gran paso” en la transformación del Congreso, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado viernes, del decreto que reforma su Ley Orgánica para establecer la reducción de las comisiones legislativas de este órgano parlamentario. Indicó que la reforma a los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General busca dar certeza al acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), avalada por el pleno el pasado martes 25 de septiembre, el cual establece que en la LXIV Legislatura se integrarán 46 comisiones y no 56 como estipulaba anteriormente este ordenamiento.

