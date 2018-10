Alistan magno desfile por Día de Muertos en la CDMX

El sábado 27

Autoridades la Ciudad de México informaron las actividades por el Día de Muertos en la Ciudad de México iniciarán el próximo 27 de octubre con el Magno Desfile sobre el Paseo de la Reforma, al cual se espera la asistencia de un millón de personas.

Catrinas, inflables, marionetas, carros alegóricos y alrededor de mil voluntarios, partirán en punto de las 16:00 horas desde la Estela de Luz, pasando por Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo hasta el Zócalo capitalino, en donde se colocará una mega ofrenda.

El secretario de Cultura, Eduardo Vázquez, informó que en esta ocasión tanto el desfile como la ofrenda tendrán como eje temático las migraciones y los exilios. “Con esta actividad queremos celebrar que nuestra ciudad es de migrantes”, destacó.

Por primera vez, el desfile que tendrá una extensión de 1.3 kilómetros será transmitido en vivo; se espera una derrama económica de 400 millones de pesos.

El secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, defendió la realización de este tipo de eventos el cual dijo, responde a las tradiciones mexicanas y no a lo impuesto por una película.

“No fue a partir de una película que surgió este evento, pero no es menos cierto que sí tiene que ver con el tema del cine, que hasta donde yo entiendo también es cultura, sí tiene que ver que sea un mecanismo que estemos utilizando para llegar a millones de personas en el mundo y sepan de nuestras tradiciones”.

Durante la presentación de las actividades, entre las cuales se contempla un concierto de gala que ofrecerá Eugenia León, en el monumento a la Revolución el sábado 3 de noviembre a las 19:00 horas, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva aseguró que se dispondrá de un operativo de seguridad especial.

“Tenemos claro que no vamos a permitir que nada altere el desarrollo de nuestra vida cotidiana, no podemos nosotros generar ningún tipo de miedo, no podemos tolerar ningún tipo de amenaza ni mucho menos reconocer que podemos ser susceptibles de algún esquema que amenace nuestra cotidianidad, nuestra forma de celebrar. Es por eso que se va a incorporar una cantidad extraordinaria de elementos que estarán salvaguardando la seguridad tanto de estos eventos y de todos los que se dan en la Ciudad”, enfatizó.

El calendario de actividades por la Celebración del Día de Muertos se podrá consultar a través del micrositio.