“Tu ciclo vital”, de Suhas G. Kshirsagar | Grijalbo

¡Aprovecha al máximo el poder de tu reloj genético para optimizar tu actividad física, perder peso y dormir como nunca!

Dime cuál es tu rutina diaria y te diré qué tan saludable te sientes. Dime a qué hora comes o duermes y te diré si te es difícil perder peso o qué tan sensible eres al estrés. Aunque la ciencia ha demostrado la cercanía entre el funcionamiento de nuestro cuerpo y el ritmo circadiano de luz y oscuridad, las exigencias de la vida moderna nos mantienen en un estado constante de jet lag, imponiéndonos horarios que no coinciden con los ciclos naturales de nuestra fisiología. Durante milenios, el ayurveda ha enfatizado la importancia de una rutina saludable para prosperar, y en esta guía revolucionaria el doctor Suhas G. Kshirsagar combina su profundo conocimiento de esta disci

“Tú, tu hijo y la escuela”, de Sir Ken Robinson | Grijalbo

Un libro esencial que orientará a los padres sobre cómo proporcionar a sus hijos la mejor educación para alcanzar una vida plena y feliz

Los padres de hoy en día se encuentran profundamente perdidos en relación a la educación que deben proporcionar a sus hijos, especialmente en un momento en el que todo está muy dominado por la polémica y la política. Sir Ken Robinson, uno de los mayores expertos mundiales en la materia, ha mantenido conversaciones con centenares de padres en las que le han expresado los dilemas y las dudas a los que se enfrentan cuando se plantean la educación de sus hijos: ¿Qué es lo que deberían priorizar?, ¿Cómo pueden saber si una determinada escuela es la más apropiada para sus hijos y, si no lo es, qué pueden hacer para remediarlo?

“El cerebro afirmativo del niño”, de Daniel J. Siegel/Tina Payne Bryson | Vergara

¿Cómo podemos potenciar la resiliencia, la compasión y la creatividad esenciales en nuestros hijos?

Los niños a menudo reaccionan de forma negativa ante nuevos desafíos. Pero ahora podremos ayudarlos a desarrollar la capacidad para sobrellevar y resolver sus propios problemas cultivando su cerebro afirmativo. El neurocientífico Daniel J. Siegel y la psicoterapeuta Tina Payne Bryson nos brindan valiosos consejos, instrucciones y actividades para «resetear» el cerebro en desarrollo del niño de cualquier edad y fomentar su curiosidad y equilibrio emocional, su resiliencia y su empatía. El niño estará así más dispuesto a correr riesgos y ser más creativo, abierto y positivo, gracias al trabajo, con miles de padres e hijos, de dos aclamados autores superventas en todo el mundo.

