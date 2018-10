Bomba Estéreo, rumbo al Pepsi Center

Recibieron Disco de Diamante por el éxito “To My Love”, tema que supera más de 360 millones de streams en todas las plataformas digitales, donde además se encuentra en más de 63 playlist alrededor del mundo

Ofrecerán concierto este 9 de octubre

Asael Grande

El grupo musical colombiano, Bomba Estéreo, que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae y el rap con aires de la región Caribe de su país, como la cumbia y la champeta, realiza una gran visita a México, con 10 fechas a lo largo del mes de octubre, en la que pondrá a bailar a la República Mexicana con fechas que incluyen Monterrey, Guadalajara, y la Ciudad de México.

Esta gira por la República Mexicana, viene de la mano de la reciente certificación de Diamante del éxito “To My Love”, esto gracias a que el tema supera más de 360 millones de streamsen todas las plataformas digitales, donde además se encuentra en más de 63 playlistalrededor del mundo.

“Estamos felices de estar en México, siempre nos han tratado muy bien, lo que van a poder ver en México es el Jungla Tour, este año iniciamos la gira en Europa, luego fuimos a Estados Unidos, y México es la tercera parada del Jungla Tour, básicamente es la puesta en escena de nuestro álbum ‘Ayo’ (2017), y es el concepto de la idea de la jungla, que nos gusta mucho, y es representativa de lo que es Colombia, entonces, hay muchos elementos visuales, y es un showde temas de discos pasados, pero básicamente es ‘Ayo’, estamos contentos de que el sencillo ‘To My Love’, la gente la haya acogido, y nos den la oportunidad de hacer esta gira tan especial”, dijo Simón Mejía (dirección, bajo, sintetizadores), en conferencia de prensa.

El tema ‘To My Love’, fue lanzado originalmente en el álbum Amanecer (2015), y hoy día es la canción más exitosa en la trayectoria del grupo, sobre todo después del repunte vital que tuvo tras el remix que realizó Marcos Masis aka Tainy. ‘To My Love’ (Tainy Remix) tuvo tal reconocimiento que el grupo decidió grabarle un video oficial dedicado especialmente a sus fans, éste cuenta en la actualidad con más de 75 millones de reproducciones en YouTube: “creo que uno nunca se espera en realidad el éxito que puede tener una canción, y el que un tema pueda lograr tanto, ahora tiene un nivel más grande, se trata de seguir haciendo lo que nos gusta, la música no se puede forzar, Bomba Estéreo siempre ha sido una banda que ha hecho las cosas orgánicamente, incluso de este hit, y vamos a seguir haciendo la música que nos gusta, colaborando con gente, tratando de evolucionar, hacer música bailable, y que haga feliz a la gente, y ya estamos planeando el próximo disco”, adelantó, Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo.

Con cinco álbumes y múltiples reconocimientos, Bomba Estéreo pondrá a bailar a todo el público mexicano con su gira Jungla Tour, que llega este 9 de octubre al Pepsi Center de la CDMX.