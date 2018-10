Diputados frenan recursos para viajes internacionales

No se aprobará ningún monto para dicho rubro

Nadie se salvará de la austeridad, le dice Delgado al sindicato

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó que no se ha aprobado ningún recurso en esta Legislatura para viajes internacionales de los legisladores.

Delgado condicionó la aprobación de algún tipo de recursos hasta que no haya una revisión de a qué organismos internacionales pertenece la Cámara de Diputados y donde esté plenamente justificada la asistencia de algún legislador.

“No hay ningún, hasta el momento, no hay ningún recurso aprobado para viajes de los diputados, se está revisando, no hay ningún peso aprobado, no tenemos un solo viaje registrado en lo que va de esta Legislatura y no lo vamos a aprobar hasta que haya una revisión de a qué organismos internacionales pertenecemos y ver dónde estaría plenamente justificada la asistencia de algún diputado”.

Delgado Carrillo aseguró que nadie, ni el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, se salvará de las medidas de austeridad; así que se le pondrá lupa a todo tipo de privilegios restantes, pero a partir de 2019.

Enfatizó que el mayor ajuste de austeridad se dará en 2019, este año no porque hay recursos comprometidos, además se deben cuidar los derechos laborales porque está en puerta la ceremonia en la que se le pondrá la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador.

Tenemos una ceremonia muy importante el 1 de diciembre y no se trata de hacer las cosas sin ningún cuidado y que generemos pues algún agravio, que generemos alguna afectación a derechos laborales, estamos siendo muy cuidadosos”, enfatizó el coordinador de los diputados de Morena.

Esto luego que se diera a conocer que la Cámara de Diputados no terminó con privilegios para el Sindicato, al cual le autorizó 162 mil 164 pesos al mes para cubrir gastos “discrecionales” que van desde la compra de despensa hasta las gestiones en favor de los trabajadores.

El diputado del PRI y secretario general de la CROC, Isaías González, dijo que lo que está establecido con los sindicalizados se tiene que respetar y las prestaciones se pueden revisar a solicitud de las partes.

Por su parte, las diputadas del PRD, Verónica Juárez, y de MC, Martha Tagle, resaltaron que se deben revisar todos los recursos que se le otorguen al Sindicato.

En la anterior Legislatura, la 63, la Cámara de Diputados se convirtió en una agencia de viajes.

Los representantes federales realizaron 641 vuelos internacionales en tres años, de los cuales, 611 representaron un gasto de 55 millones 888 mil 202 pesos para los mexicanos.