Gobierno de Othón P. Blanco debe hasta la camisa

Derecho de réplica

Confía Coparmex en pago del ayuntamiento capitalino a proveedores

Los pasivos que dejó irresponsablemente la administración municipal de la dupla Luis Torres-María Luisa Alcérreca, en perjuicio de comerciantes, prestadores de servicios, proveedores y empresarios de Chetumal se pagarán, por lo que existe confianza en el ayuntamiento para cubrir más de 20 millones de pesos en adeudos.

La expectativa que tienen los empresarios locales sobre la nueva administración municipal creció y se acentuó, otorgando el voto de confianza a la nueva política, luego de la promesa de trabajar con proveedores locales, hecha por Hernán Pastrana, nuevo edil capitalino.

”Hay sobre todo acuerdos para estimular fiscalmente a los dueños de los negocios de los que depende la economía de las familias chetumaleñas y cubrir el adeudo a proveedores, además de la promesa de seguir trabajando de manera conjunta”, dijo José Luis Mingüer Alcocer, dirigente de la Coparmex.

Reconoció que la administración municipal viene a trabajar por Chetumal y su reactivación económica, por lo que el respaldo de los agremiados es unánime.

Convocó a sus agremiados que tengan algún adeudo el ayuntamiento se acerquen a la Tesorería para verificar su estatus, si ya cumplieron con todo lo especificado en el contrato y sólo esperan que se les pague, los meterán en un calendario, buscando no lesionar más su inversión ni la economía de su empresa, de la que dependen miles de familias chetumaleñas.

José Luis Mingüer dijo que el objetivo es trabajar y para ello, se logró que en el abasto de insumos, materiales y demás, así como las obras públicas, refacciones, etc, se privilegiará al empresario local, siempre y cuando se cumpla con la ley.

Contribuirán a sacar del bache a Chetumal

Señaló que la participación de la iniciativa privada en la recuperación económica del municipio es fundamental y que aprovecharán la buena disposición del presidente municipal y su gobierno para contribuir a sacar del bache económico a Chetumal.

Explicó que la expectativa es buena por parte de los empresarios locales, ya que en recientes reuniones con el presidente municipal, Hernán Pastrana Pastrana, se ha hablado de proyectos turísticos, de coordinación en la cadena productiva, de aplicación de recursos en la producción de insumos, creación de más empresas y aprovechar tres asuntos importantes: el Tren Maya, el trato digno como frontera fiscalmente hablando y la instalación de la Secretaría de Turismo federal en Chetumal, que coadyuvarán a la reactivación económica.

Son muchos recursos que se requieren, la iniciativa privada aportará su experiencia y capitales por un mejor Othón P. Blanco, pero reconoció el dirigente de Coparmex que aún se desconocen de dónde se obtendrán más inversiones estatales y federales, que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar del bache económico en el que se encuentra la zona sur y en especial la ciudad de Chetumal.

Mingüer Alcocer dijo que hay muchas limitaciones en la tramitología y poco estímulo fiscal, que pronto se destrabará, según los acuerdos a los que han llegado con el alcalde, donde reactivar a la capital del estado es del interés de todos.

Morenos, inconformes con el cabildo

Un grupo de ciudadanos, en su mayoría militantes del partido Morena, con pancartas en mano, llegaron al cabildo de Othón P. Blanco a exigir la destitución de los regidores y de la síndico Yensunni Martínez, que desestabilizan al ayuntamiento capitalino.

En plena sesión extraordinaria, cuando se discutían los pormenores de la Expofer y otros asuntos referentes al estado que guardan los servicios públicos, por la serie de protestas ciudadanas en redes sociales, los manifestantes gritaban que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, será enterado de quienes le restan autonomía a las decisiones del edil municipal, Hernán Pastrana.

Los ciudadanos piden que dejen trabajar al munícipe, pues llevan 9 días en la administración y no ven resultados, debido a la serie de trabas que están poniendo los propios concejales, propician que la ciudadanía obtenga buenos servicios de limpieza de calles, bacheo, desazolve de alcantarillas y de recolección de basura.

Hernán Pastrana confirmó que aprovechará la visita del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador a Cancún, para quejarse de lo que pasa con sus regidores morenistas, quienes le generan un clima de inestabilidad política.

“No creo que no lo sepa, porque él es un hombre informado, pero yo mismo le voy a decir que en el cabildo hay actividades de no muy buena fe, que está ocasionando inestabilidad”.

“Rechazo ese mayoriteo cuando es para retrasar la toma de decisiones o confundir a la ciudadanía”.

“No aplaudo esa postura de los regidores, porque sería como si los premiara”.

Los manifestantes exigieron no contratar a parientes en la nueva administración y mucho menos violar los principios de López Obrador y no prestarse a intereses externos a Morena y mucho menos ser parte de todos aquellos que han estado en la administración pública y que no sirven a los ciudadanos, sino sólo enriquecen sus bolsillos.

El movimiento, realizado fuera del acceso a la sala de cabildos “Mariano Angulo Basto” es a favor del alcalde, Hernán Pastrana Pastrana, por el boicot de que es objeto por los propios regidores de Morena.

Los manifestantes acusaron directamente a la síndico Yesunni Martínez, y los concejales Nancy Petul López, Adrián Sánchez, Omar Antonio Rodríguez, Martha Reyes Mejía, Wilander Tun González y Daniel Jiménez Pérez, por estar contra las decisiones que previamente se habían consensuado con empresarios, grupos de la sociedad civil y ciudadanos para sacar adelante al municipio.

Piden que saque las manos la figura externa que ha estado manipulado las decisiones del cabildo, refiriéndose al senador de Morena, José Luis Pech Várguez.

Los manifestantes pidieron que si Hernán Pastrana viola la ley, que se le denuncie por los cauces establecidos en el servicio público, pero que cese esa lucha encarnizada que se da en las redes sociales entre integrantes de Morena y que retrasan los servicios públicos en perjuicio de la gente.

Cierran acceso a playita en la Laguna de Bacalar

Un grupo de bacalarenses buscan dialogar con algunos dueños de predios que, invadiendo la zona federal marítimo terrestre, mediante un portón, impiden el paso a una playita para establecer un “Callejón del Arte”, que sirva de atractivo a bañistas locales y turistas en la Laguna de los 7 Colores.

La promotora de este proyecto, Tania Sol Portillo Martínez, afirmó que solicitará respetuosamente informes del porqué cerraron el acceso de la calle 38 entre avenidas 5 y 7 justo donde desemboca la Laguna de los 7 Colores, o de lo contrario buscarán un cercamiento con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a fin de que se ponga orden.

Como se recordará, al no contar Bacalar con un Plan de Ordenamiento Territorial, pese a sus 7 años de creación como municipio, hay un desorden en las construcciones de desarrollos turísticos, así como nula participación de los ciudadanos de conectarse al drenaje sanitario para dejar de contaminar el manto freático, precisó el regidor del PT, Rivelino Valdivia.