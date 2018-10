Consulta sobre NAICM carece de soporte legal y metodológico y no es vinculatoria

¿Por qué no se somete a consulta el Tren Maya?

El tema del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México llegó al Congreso de la Unión y ha empezado por enfrentar a los legisladores de las diferentes bancadas.

Por lo pronto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, le contestó al coordinador de la bancada del PAN, Damian Zepeda, quien calificó la consulta que sobre el tema se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre como “una vacilada” y a esta crítica, se sumaron también las bancadas del PRD y de Movimiento Ciudadano, porque además hay muchas dudas al respecto, ya que el famoso ejercicio carece de soporte legal y metodológico, no es vinculatoria, se trata de una consulta indicativa que se aplicará solo en 558 municipios, dejando fuera a mil 900.

Explicaciones sobre tantas dudas y todas sustentadas, no atina a dar el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Esto al tiempo que el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, acompañado de otros integrantes del gabinente entrante como: Josefa González, próxima titular de la Semarnat y Román Meyer, inminente relevo de Rosario Robles en la Sedatu, se dio ayer a la tarea de recorrer la zona de Texcoco, donde se encontró con habitantes y ejidatarios de esa parte del Oriente del Estado de México para oír el rechazo y la exigencia de que de plano, no se lleve a cabo la “tan llevada y traída” consulta y se cancele la construcción del NAICDMX.

La consulta, como lo informó el vocero del presidente electo, Jesús Ramírez Cuevas, se va a realizar en 558 municipios, pero de todo el país, por lo que los de Texcoco y áreas aledañas, reclamaron que ellos fueron los que en la época, por cierto, de la presidencia de Fox, defendieron con machetes su derecho a conservar su tierra.

Actualmente en los sondeos señalan que un 62 por ciento se inclina por Texcoco, o sea, dos a uno sobre los que se oponen.

Ojo, hay una parte de la población encuestada a la que le da exactamente lo mismo el tema de la nueva Terminal Aérea; ¿será porque nunca han viajado en avión?

Sin embargo, calculan que podrían votar algo así como un millón de personas que apenas sería el uno por ciento de la población.

Aunque no de manera tan directa y por lo anterior definitivamente, el Instituto Nacional Electoral tiene injerencia en este asunto y ya mostró su disposición para asesorar al equipo de AMLO en lo referente, por ejemplo, a la instalación de mesas.

Sin embargo, el consejero Marco Baños se vio bastante escéptico y mostró un escenario que a lo mejor no tienen previsto en el gobierno entrante, como por ejemplo, qué tal que los participantes votan por una antigua opción como lo fue en su momento el Aeropuerto en Tizayuca.

En fin, dentro de todo este entuerto, no son pocos los que se preguntan: si el pueblo es tan sabio en cuestiones aeronáuticas, ¿por qué no se somete a consulta popular el proyecto estrella del lópezobradorismo, el Tren Maya?

Municiones

*** Corren rumores de que el “elegido” de la próxima Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y hasta del propio Andrés Manuel López Obrador, para el TSJCDMX es el magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Sin embargo, desde las casas de transición de los morenistas nos aseguran que la mencionada historia de sucesión no es del todo cierta; pues, como ya sucedió hace algunos años durante su paso por el gobierno capitalino, tanto el presidente electo como su otrora colaboradora tienen la intención de respetar la independencia del Poder Judicial y de mantenerse al margen de la elección que se celebrará en el mes de noviembre.

Nos dicen también que, en realidad, las principales, y quizá únicas, promotoras del Magistrado Guerra son la actual Coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Ernestina Godoy Ramos, y la nominada para ocupar la secretaria de Gobierno en la próxima administración local, Rosa Icela Rodríguez.

*** Sobre la consulta del Nuevo Aeropuerto, el diputado local Víctor Hugo Lobo, dejó en claro que los mexicanos no pueden ir a una “consulta a ciegas” y menos aún “descargar” en la sociedad la responsabilidad de determinar el lugar.

Durante la instalación de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral, Lobo Román precisó que el 92 por ciento de las 761 hectáreas de la actual terminal aérea corresponden al territorio de la Ciudad de México, por lo cual toca a los legisladores y capitalinos, determinar su futuro uso. Sin embargo, el ex delegado en Gustavo A. Madero, consideró que acudir a una consulta ciudadana, donde el 70 por ciento de los mexicanos no sabe qué se va a preguntar; el 60 por ciento no sabe cuáles son las propuestas y el 55 por ciento, no ha tenido conocimiento de la consulta, significaría “opinar a ciegas” sobre un tema, cuya responsabilidad compete al gobierno federal.

Propuso que sea la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral que se allegue de información para procesarla y hacerla del conocimiento de la ciudadanía en general.

*** Por cierto, el senador Monreal Ávila informó que se han utilizado 368 millones de pesos en liquidación de personal que laboraba en la Cámara Alta, y agregó: “imagínense que solo se tenían 100 millones para liquidar”, así que los otros 260 millones de pesos salieron precisamente, de la política de austeridad implementada por Morena. Dio a conocer que las plazas de quienes se fueron se van a congelar.

