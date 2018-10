Derecho de audiencia en el Congreso

Continúa en el Congreso de la Ciudad de México la instalación de Comisiones y Comités para entrar de lleno a la labor legislativa que, se anticipa, será importante para los habitantes de la capital.

Uno de estos comités fue el de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, que escuchará, atenderá y orientará a la población a fin de resolver los problemas que aquejan a las comunidades y vulneran los derechos fundamentales.

A esto se comprometieron los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, durante la instalación de la comisión respeftiva este jueves en el recinto de Allende y Donceles, donde el legislador Carlos Hernández Mirón, presidente de dicha instancia, exhortó a sus compañeros a trabajar y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, atendiendo sus demandas con transparencia.

“Y qué mejor que desde este espacio para brindar una atención de calidad y calidez a la población”, subrayó.

Dijo que dicho Comité será un espacio abierto, apartidista, incluyente, capaz de escuchar todas las voces que permitan una mejor relación entre el gobierno y la ciudadanía.

Además se comprometió a buscar convenios de colaboración con el gobierno federal, locales, órganos desconcentrados y el sector empresarial para satisfacer las necesidades de la población.

Este Comité sabrá escuchar, atender y resolver si hace propuestas para mejorar las acciones de gobierno de manera respetuosa, pero muy propositiva y muy firme, a través de la sistematización de las demandas.

A su vez, las diputadas Marisela Zúñiga Cerón y Gabriela Osorio Hernández coincidieron en el enorme compromiso adquirido a partir del 1° de julio y se comprometieron como servidoras públicas a brindar atención de manera “solidaria, eficiente; rindiendo cuentas y con transparencia”. Ya veremos

Combate a desigualdad

En el marco del Día Internacional de la Niña (once de octubre), se destacó la importancia de que el Estado mexicano erradique toda forma de violencia contra esa población, que limita su acceso efectivo a la educación y/o a la formación para la vida laboral, por lo que se debe destinar el máximo de recursos disponibles para su prevención y atención.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que, ante el escenario de desigualdad y violencia que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en nuestro país, “es responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementar medidas de acción positiva, programas y políticas públicas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, que eliminen la discriminación contra ese sector poblacional y permitan su incorporación plena y en condiciones de igualdad a la educación, capacitación, empleo y ciencia, así como eliminar barreras jurídicas, económicas, sociales y culturales que les impiden acceder a esas esferas sociales”.

Indicó el organismo que para que las niñas y jóvenes desplieguen todo su potencial, es necesario que las familias, comunidades y el Estado reconozcan su carácter de titulares de derechos y promuevan, respeten, cumplan y protejan su dignidad y los derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de forma integral; que todas las acciones, políticas, programas, decisiones y mecanismos para garantizar sus derechos atiendan a su interés superior, e incorporen un enfoque diferenciado que valore la diversidad de identidades, vivencias y opiniones de cada una de ellas.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en México residen 19.4 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años; de ellas, 2 de cada 100 niñas de 6 a 11 años no asisten a la escuela; 18% de las adolescentes de 16 y 17 declararon no haber terminado la secundaria o tener un nivel de escolaridad menor, y 1 de cada 10 de 5 a 17 años que habla lengua indígena, no asiste a la escuela.

Y si no bastara con lo anterior, existen cifras que señalan que de 1990 a 2016 la tasa de fecundidad de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años aumentó en la mayoría de las entidades federativas, alcanzando en ese último año 2.15 nacimientos por cada mil de ellas.

Las entidades con más altas tasas de fecundidad son: Guerrero, Chiapas y Coahuila, en tanto que cifras del Consejo Nacional de Población indican que el porcentaje de matrimonios de niñas y adolescentes en ese rango de edad ha disminuido de manera importante; sin embargo, el número de uniones se ha incrementado, pues mientras en 1990 fue de 30.7%, en 2016 ascendió a 61.2%. Preocupante…¿No?

Contrapeso de concejales

El concejal de la alcaldía de Cuauhtémoc, Óscar Abel Fuentes Rocha, advirtió sobre los riesgos de acotar las facultades de los concejales como plantean algunos diputados del Congreso de la Ciudad de México, ya que esta decisión podría anular el contrapeso que busca la nueva relación política entre el titular de la alcaldía y los integrantes del consejo.

