Sujeto entra a robar a casa de Betty Monroe y la secuestra

De acuerdo con reportes de las autoridades locales la famosa de 40 años regresaba a su casa, ubicada en la colonia Bosques de Tetlameya, en Coyoacán. El criminal la obligó a subir a una camioneta Jeep negra, propiedad de la familia, para abandonarla más adelante

Este sábado 13 de octubre, Betty Monroe fue víctima de la delincuencia en su propio domicilio. Un sujeto entró en su casa ubicada al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán, realizó el robo de varios artículos y salió del lugar llevando como rehén a la actriz, a quien obligó a subir a su propio vehículo para huir en él. Durante más de 30 minutos el sujeto la mantuvo cautiva hasta que finalmente la abandonó, junto con el Jeep color negro, propiedad de la actriz.

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia capitalina, los hechos quedaron asentados en una denuncia a la vez que la Policía de Investigación inició la búsqueda del asaltante a través de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México.

Hasta el momento no se sabe aún si Monroe se encontraba sola en su propiedad durante del suceso, sólo se tiene referencia de que al momento de ser liberada, sufrió una crisis nerviosa, por lo que requirió de una ambulancia en el mismo lugar. Esta no es la primera vez que la actriz es víctima de la delincuencia, el año pasado un par de sujetos la asaltaron a mano armada llevándose consigo varias tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

Hasta el momento, se sabe que el vehículo en el que fue secuestrada Monroe se encuentra resguardado en la fiscalía, en donde se realiza un análisis de huellas dactilares. Tras el incidente, Betty tomó sus redes sociales para expresar su sentir e informar sobre lo ocurrido. “Amigos, hoy fue un día muy difícil para mí. Gracias a Dios ya me encuentro en mi casa, con mi familia. Estoy muy triste por lo que me pasó. Gracias a todos por sus palabras y cariño”, escribió en Twitter. La reacción de sus fans fue inmediata, que no han parado de hacerle llegar palabras de aliento en este complicado instante.

Tras el incidente, Betty tomó sus redes sociales para expresar su sentir e informar sobre lo ocurrido. “Amigos, hoy fue un día muy difícil para mí. Gracias a Dios ya me encuentro en mi casa, con mi familia. Estoy muy triste por lo que me pasó. Gracias a todos por sus palabras y cariño”, escribió en Twitter.