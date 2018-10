López Obrador: debemos proteger a los migrantes

Buscará una buena relación con EU

Marcelo Ebrard hablará con Pompeo sobre caravana de hondureños

Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, dijo que hay que proteger a migrantes y tener buena relación con Estados Unidos.

Sostuvo que Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores, hablará con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos para ver el tema de los migrantes centroamericanos y buscar una alternativa en el próximo gobierno.

“Mañana, Marcelo Ebrard va hablar con Mike Pompeo para intercambiar puntos de vista y se pueda llegar a un acuerdo”, dijo.

Tras una reunión con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, López Obrador expresó que se deben proteger a los migrantes que cruzan por el país como la caravana que actualmente pasa por el territorio, incluso darles albergue y trabajo, lo cual hará en su gobierno con visas laborales.

“Hay que hablar con los migrantes y hay que ofrecer soluciones, alternativas y protegerlos. Que puedan tener albergues, que sí son familias y si tienen niños y al mismo tiempo buscar soluciones como que tengan posibilidad de trabajo”, dijo.

Y agregó: “En el caso de México, nosotros estamos haciendo el compromiso de entregar visas de trabajo y vamos por el desarrollo del sureste donde se van a sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables, se va a construir el tren maya”, expuso.

Sin embargo, el presidente electo aclaró que también busca llevar muy buena relación con el presidente de Estado Unidos, Donald Trump.

“Queremos mantener esta relación de amistad y creo que se van a buscar opciones y alternativas. Nosotros vamos hablar mucho con el gobierno de Estados Unidos, nos importa mucho tener una relación de amistad, hasta ahora vamos muy bien y así queremos”, aseguró.

Recurrirá a bancos mexicanos para tarjetas

López Obrador adelantó que bancos mexicanos, como Banco Azteca y Banorte, colaborarán con su gobierno en la entrega de recursos de programas sociales a la población. Aunque anteriormente había asegurado que la instancia encargada de la disp

López Obrador adelantó que bancos mexicanos, como Banco Azteca y Banorte, colaborarán con su gobierno en la entrega de recursos de programas sociales a la población.

Aunque anteriormente había asegurado que la instancia encargada de la dispersión de los recursos públicos sería Bansefi, que ahora se llamará del Bienestar, advirtió que en la actualidad no cuenta con la cobertura suficiente para llegar a todos los sitios del país.

“Bansefi no tiene todavía la infraestructura que se requiere, no cubre todo el País; eso no quiere decir que así se va a quedar, Bansefi se va a fortalecer, se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales en todas las cabeceras municipales del País, va a tener alrededor de 2 mil 500 sucursales en todo México, pero nos va a llevar tiempo consolidar ese banco”, dijo en Coahuila.

“Mientras tanto, vamos a apoyarnos para que entreguen los apoyos, los recursos, para dispersar los recursos que se van a destinar a adultos mayores, a discapacitados, a becas, nos vamos a apoyar en bancos mexicanos, como Banorte, como Azteca, y otros más”.

Acompañado del Gobernador Miguel Riquelme, el Presidente electo afirmó que aún se evalúa qué opciones implicarán un menor gasto para el Gobierno

“Se está cuidando que cueste menos la dispersión, todo esto se va a mostrar, el porqué se está tomando esta decisión”, indicó.

En otro tema, aseguró que en los últimos años ha bajado la violencia en Coahuila, gracias a un trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Esto ya está dando resultados y hay que cuidar que no se descomponga de nuevo la situación de seguridad”, manifestó.