Reforma de Monreal para acabar con desvíos y corruptelas

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política dará esta semana el primer gran paso para acabar con los multimillonarios desvíos en todos los niveles y sectores del gobierno.

Para ello presentará una amplia reforma que creará oficialmente un padrón único de contratistas y de proveedores “confiable” por parte de SAT-Hacienda.

Todos los empresarios que quieran participar en compras, arrendamientos y obras del sector público en general, deberán registrarse en este padrón para ser investigados y calificados por Hacienda y el SAT.

Su iniciativa generará reformas al Código Fiscal Federal, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como la Ley de Obras Públicas y Servicios.

Y es que, dijo, el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, ha identificado al menos a 6 mil 500 empresas fantasma en el país, que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir casi 5% del Producto Interno Bruto, el PIB, de México.

Con la creación de este padrón y el método para pasar por un solo ojo de aguja las compras y las contrataciones, el zacatecano espera terminen las compras o contrataciones de obras corruptas que provocan tantas desviaciones en los presupuestos.

La iniciativa de Monreal incluye el amarrarle las manos y cerrarles las bolsas a gobernadores y alcaldes (incluidos los de la capital del país) así como a los poderes Legislativo y Judicial.

Sin registro al padrón nadie podrá obtener un contrato del gobierno y todos quienes se registren serán investigados por Hacienda y a través del SAT de revisarán los registros del IMSS, Infonavit y otras instituciones autónomas del sector.

De igual forma se revisarán los estados financieros y se realizarán inventarios de maquinaria y equipos disponibles, sobre todo de constructoras a fin de confirmar que tienen la capacidad de producir o construir lo que se pide.

En fin, se establecerán controles de transparencia a fin de que el SAT defina si una empresa es o no fantasma.

Ricardo Monreal dijo que su reforma incluye además incrementar las penas para empresarios que incurran en la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente; y para quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad, o incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida.

Los delitos en este rubro serán similares a los de defraudación fiscal con la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, destacó.

Una vez establecidos estos mecanismos, todas las compras o contrataciones del sector público deberán llevar primero la aprobación de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del SAT y de confirmación de domicilio fiscal declarado, activos, personal, infraestructura o capacidad material y concordancia entre ingresos facturados y los declarados.

Monreal señaló que los proveedores o contratistas deberán autorizar al SAT a publicar su información en la página electrónica para que sean consultadas y analizadas por las dependencias y entidades contratantes, así como por la ciudadanía en general.

Seguro que después de esto los malosos, que son muy ingeniosos, van a encontrar algún resquicio para hacer sus maldades, pero sin duda que serán ya muy pocos y muy expuestos.

Y diche 1, y diche 2 y diche 3…

En la vida no hay tiempo que no se cumpla. Por ello esta semana finalmente se realizarán la consulta y sondeo públicos sobre si se cancela o no la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Los muchísimos debates, discusiones, presentación de estudios, argumentos, advertencias, malos y buenos pronósticos y todo lo demás que Usted quiera agregarle quedarán para la historia.

Como origen es destino, sólo cabe recordar hoy que quien inició todo este asunto fue Andrés Manuel López Obrador, quien desde su campaña presidencial advirtió que cancelaría esta obra.

Una vez que ganó la Presidencia de la República, ha jugado con el tema y ha dicho entre otras muchas cosas que podría darlo en concesión e incluso le ha pedido a Carlos Slim ser el concesionario.

A fines de la semana anterior dijo que a pesar de que él era neutral no podía dejar de señalar que si se cancela la obra en Texcoco y se realiza en Santa Lucía habría un ahorro de 100 mil millones de pesos.

Ni al caso entrarle a este tema… sólo hay que insistir: si AMLO fue quien abrió el debate, si AMLO decidió que hubiera un análisis , confrontación de ideas, documentos, investigaciones entre empresarios y otros interesados, con su equipo encabezado por el ingeniero Javier Jiménez Espriú, si AMLO decidió que se hiciera una consulta ciudadana al parejo de una encuesta, si los cercanos de AMLO organizaron todo esto, si las gentes de AMLO van a realizar esa consulta y si van a ir a votar los seguidores de AMLO, y si los cercanos de AMLO son quienes van a contar todo eso pues entonces es obvio que la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México está ya cancelada.

Aquí y en China la ingenuidad después de los 15 años de edad se le define como pendejez.

Como digo, ni al caso…

Por si no fuese suficiente

Quienes saben de finanzas y cuestiones de economía, empresa e inversiones, dicen que si se cancela lo del NAIM la confianza de calificadoras y del capital se irá de México.

Y que las señales de tranquilidad que había enviado AMLO en estos casi 4 meses desde que ganó el 1 de julio, simplemente pasarán al olvido.

Y para comenzar la calificadora Moody’s Investors Service, ya salió a señalar que si lo de Texcoco se suma al anuncio que hizo López Obrador de suspender las exportaciones de petróleo, la enorme deuda de Pemex entraría en crisis.

Si no hay exportación de petróleo, entonces Pemex no tendría ingresos en dólares, sólo en pesos, mientras que el 87% de su deuda –que suma 104 mil millones de dólares– sería en monedas extranjeras.

El gobierno de López Obrador batallaría el doble o triple para conseguir créditos en el exterior si cancela lo del NAIM en Texcoco.

Es decir, su administración entraría en un embudo financiero insospechado que repercutiría en fuertes tensiones sociales por aumentos de precios, inflación, desempleo, etc, etc.

Por lo pronto las calificadoras, instituciones y organismos financieros internacionales, y los capitales nacionales y otros han prendido el foco de advertencia.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial quien había asumido una interlocución directa con AMLO y su equipo financiero, calificó de lamentable lo de la consulta sobre el NAIM dentro de un contexto cargado a favor de Santa Lucía.

Y aceptó que en el CCE existe una gran molestia porque toda la documentación, opinión e información aportada por los empresarios simplemente no se dio a conocer dentro de la consulta.

De nada sirvió lo que entregaron el CCE, la Canaero, la CMIC y la Concamin que era, dijo, un estudio muy completo sobre las ventajas de Texcoco, con propuestas de polos de desarrollo.

