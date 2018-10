Designa López Obrador a titulares de Semar y Sedena

José Rafael Ojeda Durán y Luis Cresencio Sandoval

Antes, conversó con EPN, Vidal Soberón y Salvador Cienfuegos

Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, decidió nombrar al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina (Semar). Explicó que es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México.

“Me he comunicado telefónicamente con el presidente Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las fuerzas armadas y he conversado con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina. Los dos me han apoyado de manera institucional”, anunció en su cuenta de Twitter. El almirante Ojeda Durán actualmente se desempeña como Inspector y Contralor General en la Secretaría de Marina.

Originario de Veracruz, Ojeda Durán es egresado de la Escuela Naval Militar y cuenta con las especialidades de Mando Naval y las Maestrías en Administración Naval y en Seguridad Nacional, efectuadas en el Centro de Estudios Superiores Navales.

De acuerdo con su currículum, durante su paso por la Marina se ha desempeñado como Oficial Subalterno, Jefe de Máquinas y segundo comandante de diversas unidades de superficie de la Armada de México, profesor militar y jefe de la Carrera del Cuerpo General en la Heroica Escuela Naval.

Además, ha sido Comandante de los buques: Guardacostas “LLAVE” , Draga “COLÓN”, Patrulla Oceánica “GUILLERMO PRIETO” y del Buque Escolta “MORELOS”; así como de la sexta flotilla, del Sector Naval de Los Cabos B.C.S., Séptima Zona Naval, Octava Región Naval, Cuarta Región Naval y Fuerza Naval del Pacífico.

“Sus cualidades como marino militar lo han llevado a ocupar cargos como jefe de Ayudantes del Jefe de Operaciones Navales y del Almirante oficial Mayor de Marina, ha sido Jefe de Sección en el Estado Mayor de la Décimo Cuarta Zona Naval, Jefe del Estado Mayor en la Sexta y Décima Zonas Navales, Director General Adjunto de Seguridad y Bienestar Social, Director General de Investigación y Desarrollo, Subdirector General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Director General de Recursos Humanos”, indica el documento.

El próximo titular de la Semar ha recibido las condecoraciones de Perseverancia de Sexta a Primera Clase por haber cumplido de 10 a 35 años en el servicio activo de la Armada de México así como de Perseverancia excepcional de tercera y segunda clase, por 40 y 45 años de servicio, respectivamente.

Luis Cresencio Sandoval, a la Sedena

López Obrador también informó, que de conformidad con la Constitución y las leyes, decidió invitar al general Luis Cresencio Sandoval para ocupar la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su cuenta de Twitter difundió: “De conformidad con la Constitución y las leyes, he decidido invitar al Gral. Luis C. Sandoval para ser secretario de la Defensa Nacional. https:// bit.ly/ 2O0agW2 Reconozco en él su lealtad a la patria. Agradezco la colaboración del actual Gral. Secretario Salvador Cienfuegos.

En el mismo tuit se destaca la trayectoria del general de División Diplomado del Estado Mayor (DEM), Luis Cresencio Sandoval González, originario de Ensenada, Baja California, quien tiene estudios de formación de oficiales del Ejército en el Heroico Colegio Militar.

Este lunes, López Obrador se reunió con el Secretario Salvador Cienfuegos en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sandoval González, de 58 años de edad, pertenece al arma de Caballería y es egresado del Heroico Colegio Militar, cuenta con la licenciatura en Administración Militar y maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales.

El 1 de diciembre pasado tomó protesta como Comandante de la Cuarta Región Militar, en Monterrey, Nuevo León, tras ser ascendido el 20 de noviembre de 2017 a Divisionario, con lo que es uno de los generales con ese grado con menor edad con los que cuenta actualmente el Ejército.