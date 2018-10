No te pierdas el gran estreno de “Cultos y creencias extremas”

Esta nueva serie introduce a la reconocida periodista y presentadora de noticias, ganadora de un Emmy, Elizabeth Vargas, quien llevará adelante una investigación dentro de las organizaciones sociales y religiosas más controversiales, oscuras y siniestras de Norteamérica

Este 23 de octubre, 20:00 horas por A&E

A&E presenta en exclusiva este martes 23 de octubre “Cultos y creencias extremas”, la nueva producción de A&E Investiga, que incorpora a la reconocida periodista de investigación norteamericana Elizabeth Vargas, (20/ 20; World News Tonight), para indagar a controversiales organizaciones sociales y religiosas, en una búsqueda de descubrir cómo este tipo de sectas usan su influencia para aprovecharse de la desesperación de las personas para crear sistemas de creencias poderosos y, a menudo, destructivos.

Cada martes, con doble episodio, “Cultos y creencias extremas”ofrecerá una mirada profunda a un grupo actualmente activo de religiosos a través de los ojos de antiguos creyentes y obtendrá una perspectiva de los líderes y seguidores que todavía permanecen dentro de estos cultos. En el primer episodio, Vargas examina a NXIVM, una organización que ofrece cursos y seminarios de “autoayuda” que, según afirman, brindan a las personas las herramientas que necesitan para unir sus vidas y permitirles hacer una diferencia en el mundo. Sin embargo, el grupo, liderado por Keith Raniere, al que los seguidores llaman Vanguard, está acusado de atraer partidarios por un camino de destrucción que incluye dietas casi de desnutrición, agresión sexual, pseudo-esclavitud y chantaje. Con el apoyo y la figura de muchas actrices de Hollywood de alto perfil que fueron atraídas a esta secta y con el objetivo de evangelizar su causa después de 20 años de operación, Raniere fue arrestado el pasado marzo en México y acusado de tráfico sexual, entre otros crímenes. Los ex miembros de NXIVM comparten angustiosas experiencias de manipulación y violación sexual, incluida la actriz canadiense Sarah Edmondson, quien se sienta junto a Vargas para compartir detalles nunca antes revelados de su terrible experiencia dentro de la organización, cuya historia apareció por primera vez en el New York Timesel año pasado.

Otras organizaciones que serán exploradas por Vargas junto con ex miembros de sectas religiosas y de culto incluyen a los Testigos de Jehová, la comunidad Doce Tribus, la Iglesia Santuario, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, La Familia y la U.N.O.I., más conocida como Value Creators.

De la mano de esta nueva producción, la periodista Elizabeth Vargas se unió a A&E para convertirse en el rostro de la nueva sección periodística documental y de no ficción en A&E Investiga. Utilizando los antecedentes profundos de Vargas en informes de investigación, la colección de series y especiales de no ficción premium analizarán sin filtro las historias a menudo invisibles de personas y eventos en nuestra sociedad, que, aunque relativamente desconocidas, tienen un profundo impacto en nuestra cultura. Además de “Cultos y creencias extremas”,, otros de los proyectos de Vargas para A&E Investiga incluyen “The Plot Against America”, “The Untitled Word of Faith Fellowship Project” y “Child Brides”.

La serie , “Cultos y creencias extremas”está producida para A&E por The Intellectual Property Corporation (IPC). Eli Holzman y Aaron Saidman son productores ejecutivos de IPC junto con el productor ejecutivo Alex Weresow y el productor ejecutivo Rachelle Mendez. Elaine Frontain Bryant, Amy Savitsky y Evan Lerner son productores ejecutivos de A&E Network.