“El Hilador” y “Emilia y su Globo Rojo” regresan a cartelera

Ambas obras ofrecerán temporada en el Centro Cultural Teatro 2

Arturo Arellano

Como se ha notado en los últimos meses, El Centro Cultural Teatro 2 continúa abriendo sus puertas a obras de todo tipo, recibiendo en un principio las obras del extinto Foro Shakespeare y ahora a dos tremendos éxitos ya probados de Once Once Producciones, “El Hilador” y “Emilia y su Globo Rojo”, ambas que habían cumplido temporadas en otros recintos y que llegan al Centro Cultural Teatro 2 para ofrecer funciones todos los domingos en horarios repartidos a partir del 28 de octubre.

“El Hilador”. Una historia de amor… Con algunos daños colaterales, es una puesta en escena de la joven dramaturgia Paula Zelaya Cervantes, quien además es directora del montaje. En conferencia de prensa sus actores protagónicos Ana González Bello, Evan Regueira y Marcos Radosh, acompañados de Alex Gou, adelantaron algunos aspectos de esta temporada en CCT2, los domingos a las 17:00 horas y 19:00 horas. Y los lunes a las 19:00 horas.Cuando fui a ver “El Hilador” salí maravillado de la historia y lo que te deja. Cuenta con una gran dirección, actores, iluminación y es un lujo traerla a este espacio. Teatro es teatro y finalmente mi tarea es traer obras de calidad a este espacio”, comentó Alex Gou.

Jimena Saltiel, directora general de Once Once Producciones, cada función que hemos hecho es con boletos agotados se trata se un cuento de hadas para adultos.

En este mundo de fantasía Elena y Quirón se enamoran, pero se dan cuenta de que solo pueden estar juntos cuando alguien muere, nuestro tercer personaje entonces es justamente la muerte. La obra es una comedia negra y tenemos una producción imponente, la escenografía nos transporta a un teatro viejo, en ruinas, la iluminación nos hace viajar de un lado a otro. Incluso las tres áreas de producción fueron premiadas en Los Premios Cartelera”.

Ana González explicó que “esta obra la hicimos primero en Vancouver, completamente en inglés y cuando la trajimos por primera vez a México teníamos miedo porque creímos que no les iba a gustar. No obstante, cuando la hicimos en el Helénico, nos dimos cuenta de que el publico estaba abierto a este tipo de historias y nos abrazo muy bien. Ahora venimos a un teatro mas que grande, esperamos que la gente venga y esta historia llegue cada vez a mas gente y no solo gente de teatro”.

Por otra parte la obra “Emilia y su Globo Rojo”, que antes tuvo exitosas temporadas en el Teatro Xola y en el Teatro Julio Castillo, llega a CCT2 para ofrecer funciones los domingos a 11:30 y 13:30. El elenco esta conformado por Karla Gaytán, Paola Miguel, Sofía Flores y Ana Paula Martínez, dirigidos por Leticia Amezcua quien comentó “es una obra que la han hecho en muchos lenguajes y tiene muchas lecturas de la amistad, de las pérdidas, de la resiliencia, recorre toda la Ciudad de México, es un homenaje a nuestra ciudad. La obra es en tono a de grises, solo la niña y el globo son a color. En el tema de la música se hizo una investigación antropológica de los sonidos de la ciudad como el ‘hojarazquero’, el tamalero y otros que hacen que toda la familia se conecte”.

Saltiel añadió “en este teatro, el globo volará máas alto con la obra de Emilia. Es una puesta que lleva mucho tiempo creada, no es de Once Once Producciones la trajimos a nuestra compañía pero ya antes había sido parte de teatro escolar. Ahora la retomamos la restaurados se hizo nueva escenografía nueva música de Íker Madrid y ahora el elenco es infantil. Con ello la obra conectó con los niños en otro nivel. No es teatro de caricaturas, es teatro artístico y artesanal, toda la escenografía son pinturas vivientes”.