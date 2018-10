Mitigará Naucalpan desabasto de agua del Sistema Cutzamala

Con pozos, señala OAPAS

Naucalpan, Estado de México.- Debido a la inversión de casi 49 millones de pesos que se ha realizado en la presente administración municipal para la rehabilitación e interconexión de pozos, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), podrá dotar hasta el 40 por ciento del suministro normal de agua a las comunidades de la localidad, durante la suspensión del servicio por mantenimiento del Sistema Cutzamala.

El director general del OAPAS, Francisco Javier Enríquez Rincón, indicó que Naucalpan está preparado en la medida de sus posibilidades para enfrentar la contingencia, no obstante, se invita a la ciudadanía a almacenar el preciado líquido y no desperdiciarlo en usos no prioritarios, para mitigar aún más las afectaciones por el corte del suministro que se realizará del 31 de octubre al 4 de noviembre.

Detalló que, además de lo invertido en la rehabilitación de pozos durante este trienio, en estas semanas se han destinado casi 900 mil pesos extras para realizar interconexiones y darles mantenimiento a los mismos, con el fin de tenerlos en condiciones óptimas para usarlos al 100 por ciento las 24 horas, durante los días que dure la suspensión del abasto del Sistema Cutzamala y mientras se restablece la distribución totalmente.

Enríquez Rincón indicó que el organismo optó por apoyar a la ciudadanía durante esta contingencia a través de los 65 pozos con que cuenta, tanto en la zona residencial como en la zona popular, en lugar de hacerlo mediante pipas, ya que se realizará de una forma más eficiente y económica.

Del mismo modo, Enríquez Rincón confió que Naucalpan será la demarcación que mejor afrontará esta contingencia, misma que no tiene precedentes.

En esta administración, el Gobierno de Naucalpan, a través del OAPAS, invirtió 66.46 millones de pesos para rehabilitar 17 pozos y perforar uno nuevo, así como construir cuatro tanques de almacenamiento y rehabilitar otros dos, con lo que logró un abasto del vital líquido de 99.3 por ciento, cinco puntos arriba del promedio nacional.