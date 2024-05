A ver, a ver, a ver… ¿cómo de que Claudia ve venir un fraude electoral?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para los votantes de Morena todo estaba claro y era una fiesta hasta ahora. Su candidata Claudia Sheinbaum les decía hace un par de semanas sólo cosas que eran música para sus corazones. Como aquello de que:

“…lo del 2 de junio es ya sólo un trámite”.

“…estamos tan arriba, que hagan lo que hagan —Xóchitl Gálvez Ruiz y sus partidos— ¡no nos van a alcanzar!”.

“…la Cuarta Transformación va a continuar”

“…tenemos al mejor Presidente en Andrés Manuel López Obrador”.

Pero de repente todo cambió. Esta semana en su gira electoral por el centro del país, Sheinbaum, luego de regañar a algunos que en algunos mítines no la dejaban continuar con su discurso, a quienes incluso amagó con dejarlos ahí e irse, les comenzó a pedir no confiarse… e ir a votar.

Y no sólo acudir a las urnas, sino llevar con ellos a al menos 10 votantes más.

Y ayer de plano ya fue otra su narrativa.

Su discurso derivó en una advertencia y denuncia:

“No se les ha quitado las ganas de hacer fraudes electorales, de comprar el voto, eso lo llevan en su sangre, en su ADN, es parte de lo que ellos son”, enfatizó.

¿Quiénes?, se preguntaron entre sí quienes la escuchaban en su mitin de ayer en Tepic, Nayarit.

Pues los malos de su historia, quienes más: el PRI, PAN, PRD… y esa Xóchitl Gálvez Ruiz que los encabeza y quien la acusó de ser narcocandidata.

“…a los del otro lado, los del PRI y PAN principalmente, a ellos no se les ha quitado las ganas de hacer fraudes electorales, de comprar el voto, eso lo llevan en su sangre, en su ADN, es parte de lo que ellos son”, dijo ante simpatizantes en la Feria del Antiguo Aeropuerto de Tepic, Nayarit.

Y recordó que en la presidencial de 2018, que ganó Andrés Manuel López Obrador, la única manera de superar el fraude electoral fue a través de una votación masiva.

“La gente del pueblo salió a votar masivamente y la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y el segundo lugar fue grandísima”.

Eso es lo que ella quiere ahora. Que todos lleven a 10 más, a pesar de que sus encuestas le dicen que va 20 o 30 puntos arriba (que de ser cierto significaría que va arriba 19 millones y medio de votos, porque cada punto vale 650 mil posibles votantes).

A pesar de que ella afirma que va tan arriba, ahora pide que sus simpatizantes lleven cada uno a otros 10 a votar por ella.

Ahora no sólo pide no confiarse, sino que ve que le pueden hacer fraude.

Sin explicar de dónde saca tal cosa, aseguró que “vamos a seguir avanzando con nuestra democracia, nuestras libertades y, sobre todo, con el bienestar de nuestro pueblo”.

Y reiteró su compromiso con los principios de su movimiento:

“Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Nayarit ni al pueblo de México”.

A ver si en los siguientes días explica más cómo es que sabe que el PRI, el PAN y el poderoso y mañoso PRD le quieren escamotear su triunfo, ya tan asegurado, según lo indican sus encuestas.

Por lo pronto, con eso de que le quieren hacer fraude, dejó a más de uno de sus simpatizantes con cara de ¡what!

El Huacho anda en la jugada

Como en la guerra y en las campañas electorales todo se vale, incluso soñar, el candidato de Morena-PT-Verde, Joaquín Díaz Mena Huacho, ve que sus opositores con Renán Barrera Concha, candidato del PAN y PRI a la cabeza entraron en un conflicto interno debido a una queja interpuesta por los propios panistas, para buscar revertir el efecto de debilidad que se crea con la licencia forzada del gobernador Mauricio Vila Dosal quien se va a buscar una senaduría.

Díaz Mena cree que esto le puede beneficiar a él y a sus aspiraciones para la gubernatura de Yucatán.

En lo de migrantes, México y EU juegan juntos: Senado

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado, y El Colegio de la Frontera Norte realizaron un foro para analizar la “Relación de México-Estados Unidos en Materia Migratoria”.

Durante este encuentro legisladores y académicos coincidieron en que la relación bilateral en materia migratoria siempre ha sido es amplia, con resistencias, pero sin duda con plena colaboración entre ambos países.

La senadora Elvia Marcela Mora, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, recordó los programas para braceros mientras la ex ministra Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, destacó que los migrantes aportan trabajo y cultura a los países a donde llegan, como ocurrió con Estados Unidos en el Siglo XIX.

Otro caso, agregó, fue Alemania donde recientemente se recibió a una oleada de migrantes sirios y en México, donde los migrantes centroamericanos se han incorporado a actividades agrícolas en el centro y el norte del país.

Sin embargo, lamentó que, a pesar de volverse parte del “motor” laboral de los países, los migrantes aún son criminalizados, además de que ahora provienen de muchas partes del mundo, no sólo de Centroamérica.

A su vez, la senadora panista Adriana Guadalupe Jurado comentó que el flujo migratorio ha crecido no sólo aquí, sino en el mundo entero, por cuestiones que van del conflicto armado, la inseguridad, cambio climático, la delincuencia organizada y la pobreza, que obligan a familias enteras a abandonar sus países.

María Dolores París, investigadora del departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, aseguró que la política migratoria en México ha sido históricamente muy reactiva a la política migratoria de Estados Unidos.

Esto, aclaró, no quiere decir que no exista una soberanía en la toma de decisiones del Estado mexicano al respecto, pero significa que realmente no ha habido la decisión de diseñar a largo plazo una política migratoria.

Consideró que México se está convirtiendo, cada vez más, en un país de destino y no sólo de paso de migrantes.

