Los bemoles del voto útil

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

En días pasados se suscitó un nuevo distractor, pero no fue promovido por el inquilino de Palacio Nacional, sino por los partidos opositores. Más allá de las encuestas cuchareadas por todos los institutos políticos donde se proclaman vencedores, hay estudios demoscópicos serios e independientes que prevén una elección cerrada entre las dos principales aspirantes y que la declinación real del tercero en discordia podría definir el rumbo del país.

Para nadie es un secreto que el candidato de Movimiento Ciudadano juega un papel de esquirol y que por instrucciones del dueño de la franquicia tiene que hacer el trabajo de zapa para restar votos a la representante del grupo de coalición. Por cierto, a Dante se le invitó a formar parte de ese frente, pero pudo más su ambición política y económica para prestarse a servir de comparsa en una contienda electoral donde sabe que su gallo nunca podría ganar; más allá de estados como Jalisco y Nuevo León no tiene gran presencia ni siquiera en Veracruz, de donde es oriundo el líder de MC. Hay que recordar que en La Perla de Occidente el propio gobernador discrepa del abanderado de su partido e incluso lo ha invitado a declinar, también el hijo de Luis Donaldo Colosio le ha hecho la misma invitación desde Monterrey.

Los verdaderos políticos, no los mercenarios de la política, saben que el candidato fosfo-fosfo no tiene ninguna posibilidad de llegar a la silla del águila, pero sus porcentajes pueden hacer la diferencia. Por ello la invitación, ahora que se han cerrado los momios y que los sufragios de MC son importantes, a que se retire de la contienda el zacatecano y trabaje en favor de la aliancista para derrotar, sin margen de error, a la candidata oficial. La idea no es descabellada, sobre todo porque legislativamente la gente de Dante ha formado parte de un frente opositor fundamental para frenar las iniciativas presidenciales y evitar la mayoría calificada que requiere la 4T para cumplir los caprichos presidenciales. Sin embargo, en una elección federal hay mucho en juego, tanto en posiciones políticas, como de supervivencia partidista y sobre todo de recursos económicos.

Es evidente que Álvarez Máynez fue escogido como bateador emergente para restarle votos a Xóchitl Gálvez y servir de comparsa a la candidata oficial. Sin embargo, ante el poco aporte que hace el pupilo de Dante en los debates y aunque la estrategia de buscar como público objetivo a los universitarios ha funcionado, no termina de fortalecer al títere del inquilino de Palacio Nacional, por lo que bien podría vender caro su amor a la hidalguense y claudicar para que su porcentaje se convierta en voto útil y poder vencer sin problemas a Morena. Tal vez por eso el arranque publicitario de “Alito”, quien tampoco es una carta presentable ni ante la opinión pública ni ante el electorado, pero de que el río suena… Dante es un hombre sin escrúpulos y pragmático que bien puede sacrificar a su candidato, porque ni él cree que pueda ganar cuando ronda entre el 6 y 7 por ciento de la preferencia electoral, pero muy significativa cantidad para que Xóchitl logre alzarse con el triunfo. En realidad, habrá que conocer cuál es la estrategia de Dante para favorecer a su partido, conseguir más posiciones y sobre todo aumentar sus finanzas. Es triste que así se vaya a definir una elección, habrá que pensar en la segunda vuelta para fortalecer nuestra democracia y acabar con los chantajes políticos y los partidos rémoras o bisagras.