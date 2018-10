“Los monólogos de la vagina” regresan a cartelera

La temporada se celebrará en el Teatro Libanés, con la participación de Luz María Aguilar, Natalia Téllez y Maca Carriedo, además de Martha Figueroa como actriz invitada

Del 22 de octubre al 17 de diciembre

Arturo Arellano

“Los monólogos de la vagina” de Eve Ensler, regresa a la acrtelera mexicana, esta vez bajo la dirección de Jaime Matarredona y un elenco conformado por Luz María Aguilar, Natalia Téllez y Maca Carriedo, además de la participación especial como actriz de Martha Figueroa. Todos llegan para ofrecer su versión del montaje por una breve temporada del 22 de octubre al 17 de diciembre en el Nuevo Teatro Libanés.

La función de estreno se realizó con un lleno total, hombres y mujeres dispuestos a escuchar los testimonios obtenidos de cientos de entrevistas a muchas mujeres en relación a su vagina. Esta es una obra con un alto contenido humano que posee momentos profundamente emotivos. La trama recorre la sexualidad femenina y su punto de partida fueron cerca de 200 entrevistas realizadas por la autora norteamericana Eve Ensler, quien cuestionó a mujeres de diversas nacionalidades. Ensler les hizo preguntas que abundaban en los temas más íntimos de su vida. Las respuestas fueron una rica mezcla de edades, razas y estratos sociales que dio las respuestas más inesperadas, divertidas y punzantes.

Algunas de las cuestiones a las que se enfrentan las mujeres que dan vida a los monólogos fueron “Si tu vagina hablara ¿Que te diría?” o “Si tuvieras que vestir a tu vagina ¿Que se pondría?”, cuyas respuestas pueden sorprender a cualquiera, pero sobre todo ponernos a reflexionar, pues en el caso de los hombres difícilmente se ponen en los zapatos de una mujer para entender o al menos tratar de entender su sexualidad y comportamiento en torno a ella.

Entre risas, lágrimas, reflexiones importantes y muchos aplausos, la función dejó claro que las actrices en escena son capaces de transmitir cada parte de este emotivo y divertido texto, cumpliendo finalmente con el objetivo de llevar una larga lista de mensajes al público. Al culminar la función de estreno Maca comentó “La verdad es que estoy cumpliendo un sueño, desde que vi esta obra y descubrí a Eve Ensler quise ser parte de esto y hoy estoy cumpliendo una meta importantísima en mi vida. Es un texto al que siempre le encuentras nuevos significados, dependiendo la etapa de tu vida en que te encuentres. Siempre te reta, el ser descriptivo, el poder llevar la historia de otras mujeres a través de mí y hacer que lo sienta el púbico, esos son unos retos enormes”

Martha por su parte dijo “me siento increíble en este regreso a Los monólogos de la vagina, un poco más madura, es diferente, me tocó con dos amigas muy queridas y esta vez yo soy la ruca. Sin embargo, he aprendido mucho de ellas y nos hemos acoplado muy bien”, Si bien la temporada está planeada para culminar el 17 de diciembre, Morris Gilbert no descartó la posibilidad de alargarla “Depende como siempre de la aceptación del público, ellos decidirán si la temporada se extiende y tenemos la posibilidad de ir incluyendo a otras actrices”, concluyó.