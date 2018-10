Sin control de las drogas no habrá paz

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La seguridad es la demanda más sentida de la sociedad, dijo el diputado del PRI, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México.

Lo es porque de acuerdo a reportes de organizaciones civiles los índices de criminalidad no han disminuido, no obstante los esfuerzos realizados por las autoridades.

Organizaciones como Semáforo Delictivo en su informe correspondiente al tercer trimestre de este año (julio-agosto-septiembre), la CDMX se encuentra en rojo en el semáforo de homicidios, pues en lo que va de este año el delito tuvo un repunte de 163 por ciento.

Además, alertó que 2018 será el peor año de la historia en materia de seguridad y prevé que cierre con más de 28 mil homicidios a nivel nacional.

De acuerdo al desglose, “el 80% de estos homicidios son ejecuciones por el control territorial del mercado de drogas, y la única manera de resolver esta tragedia es regulando drogas para quitarles el negocio a las mafias”, advirtió el organismo.

A nivel nacional, el reporte indica que este año se ha visto un deterioro importante de la seguridad en entidades como Guanajuato, Jalisco y Quintana Roo, que se han sumado a la “larga lista de estados con altas tasas de homicidio”.

Por ejemplo, Guanajuato es el estado con mayor número de ejecutados, aunque ningún estado está exento de los efectos de la guerra, señaló Santiago Roel, de Semáforo.

Indicó además que los homicidios crecieron un 18% durante los primeros nueve meses del año con respecto al mismo periodo de 2017. Se insistió en que para fortalecer la seguridad en el país se debe caminar hacia la regulación de las drogas.

Observó que “ninguna estrategia de seguridad va a funcionar si no empezamos por tomar el control de las drogas; no podemos pretender el fortalecimiento de la paz, si por otra parte insistimos en mantener un negocio violento e informal que le hace la guerra al Estado de derecho”.

El director del Semáforo Delictivo también alertó que la violencia no puede enfrentarse con una estrategia policíaca pues en un ambiente de “plata o plomo” el deterioro de la seguridad no es responsabilidad de los agentes de seguridad.

“Las policías -de ningún país- pueden enfrentar una guerra. No están, ni estarán preparadas para ello, no es su función. Su tarea es la prevención y atención de delitos del fuero común. Lo hemos dicho muchas veces: los mercados se combaten con principios económicos, no con balas. ¿Cuántos muertos más necesitamos para entenderlo?”, planteó.

Disminuyeron delitos de alto impacto

Con motivo del VI Informe del jefe de Gobierno de la CDMX, Ramón Amieva, el titular de Seguridad Pública, Raymundo Collins Flores, dijo de entrada que “todos los datos que tenemos muestran que la incidencia delictiva de alto impacto disminuyó un 3.3% comparada con el mismo periodo del año anterior”.

“Tenemos, agregó, los robos, en los que empieza a haber una incidencia a la baja: el robo al interior del Metro, a transportista, a repartidores, a bordo de microbús, a cuentahabiente, robo de vehículo, robo a bordo de taxi, a casa-habitación y a transeúnte, así como el secuestro y la violación.

A efecto de situar la problemática, el funcionario comentó que tenemos una extensión a la que nos enfrentamos, que es de 1 mil 485 kilómetros cuadrados, una población fija de 8.9 millones, más aproximadamente de 5 a 6 millones de personas que vienen todos los días a trabajar o que transitan por esta ciudad.

El número de colonias asciende a 1 mil 812 y existe un padrón de 5.7 millones de vehículos registrados, 10 mil 181 escuelas, 680 hospitales, 238 casas de cultura, 160 museos, 156 teatros, 105 auditorios, 569 parques, 1 4 Central de Abasto, 329 mercados públicos, 1 mil 351 tianguis, 1 mil 801 bancos, 415 mil 482 negocios registrados, 1 aeropuerto, 4 centrales camioneras.

En en renglón de transporte masivo está el Metro con 195 estaciones, 184 de ellas en la Ciudad de México; Metrobús con 222 estaciones, el Trolebús con 8 corredores, el Ecobús con 2 rutas.

Esto, explicó, refleja lo que tiene que hacer la SSP para ejercer su labor.

Aún así, dijo que se detuvieron a 9 mil 910 personas por delitos de alto impacto, se desarticularon 1 mil 294 células y 590 bandas delincuenciales. Se logró la detención de 248 mil 350 infractores por incurrir en faltas administrativas.

Se decomisaron 1 mil 076 armas de fuego, 1 mil 752 armas blancas y 667 réplicas de armas de fuego.

En cuanto a la Unidad de Ciberdelincuencia Preventiva, dijo que atendió 881 reportes y emitió 6 alertas con el objetivo de fortalecer la percepción ciudadana y establecer mecanismos de vinculación.

El diputado Lerdo de Tejada reconoció que la seguridad es una, sino es que la más sentida de la población y dijo que uno de los compromisos que tienen los diputados es la redignificación de la policía: generarles mejores condiciones de trabajo, de prestaciones y de seguridad para ellos y sus familias.

