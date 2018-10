AMLO garantiza transparencia en consulta sobre aeropuerto

Afirma que “no hay nada que temer”

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, acudió a emitir su opinión respecto a la construcción del nuevo aeropuerto y aseguró que esta consulta ciudadana se llevará a cabo con legalidad, honestidad y limpieza.

Tras llegar, a las 08:18 horas al centro de Tlalpan, López Obrador convocó a los ciudadanos a participar y que “entre todos decidamos, sin temor sin miedo no hay nada que temer; yo entiendo que hay intereses en este asunto, intereses económicos de por medio pero hay que poner por delante el interés general, el interés de los mexicanos”.

López Obrador puntualizó que este ejercicio se realizará con honestidad ya que la suya será una administración diferente y esta consulta tiene “toda la seguridad porque los ciudadanos están cuidando de que las cosas se lleven a cabo con limpieza.

“Los mexicanos quieren que haya legalidad, honestidad, limpieza, democracia; los que tienen intereses creados, los que no quieren la democracia, no quieren el cambio, quieren que siga la corrupción”.

Entre las voces de aliento de los ciudadanos que ya se encontraban formados para participar en la mesa que quedó instalada desde los primeros minutos de las 8:00 horas, el mandatario electo descartó que esta consulta conduzca a situaciones de inestabilidad económica en el país.

Reiteró que independientemente de la decisión que se tome tras la consulta que concluirá el próximo domingo está garantizada la inversión que se haya hecho para Texcoco.

En este sentido, adelantó que buscará reunirse en los próximos días con contratistas como Carlos Slim, Jerónimo Gerard y Olegario Vázquez, “voy a buscar a los empresarios de ICA, son como cinco grandes empresas las que están trabajando”.

Explicó que por parte de estos empresarios “incluso algunos me lo han mandado decir, de que no hay ningún problema, que van a ser respetuosos de lo que decidan los ciudadanos, eso me lo han mandado decir dos o tres de ellos de estos grandes”.

Hizo hincapié en que está “garantizada la inversión, garantizada la imparcialidad y garantizado que no va a haber corrupción, cero corrupción; pueden estar tranquilos los financieros, los corruptos no, esos que están muy nerviosos”.

Antes de depositar la papeleta en la urna en la que no se pudo observar que marcara alguna de las opciones, dijo que el próximo gobierno respaldará las acciones, es más, “las acciones están garantizadas con el TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario), que es el servicio que paga el usuario del aeropuerto, el impuesto que paga, ¿saben de cuánto es ese impuesto? Es de 33 dólares por viaje”.