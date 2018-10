Banxico: se mantendrá riesgo latente de “hackeo”

Ciberataque a Axa

El Banco de México (Banxico) mantiene en rojo el nivel de alerta en el sistema financiero, después de ciberataque que enfrentó la aseguradora Axa, relacionado con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) a inicio de semana.

El gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, indicó que se mantendrá esta alerta hasta que se tenga certeza de que ya se superó este episodio, del cual todavía no se tiene cuantificada la pérdida para la aseguradora.

“Eso será en un función de cuáles son los niveles de riesgo que percibimos en el sistema, la alerta roja no debe ser también un estado que dure demasiado tiempo, pero no tenemos claridad de que este episodio ya terminó; ya se mitigó y estamos en proceso de remediación pero no podremos levantar la alerta roja”, dijo al tiempo de resaltar que estos son una tendencia que se mantendrá por mucho tiempo.

Durante la presentación del Reporte sobre el Sistema Financiero a octubre 2018, destacó que a consecuencia del ciberataque a la aseguradora Axa, 18 entidades financieras (bancarias y no bancarias) tuvieron que migrar al sistema de operación alterno.

Luego de afirmar que los recursos de los usuarios no se vieron afectados, explicó que tras tener conocimiento del incidente se procedió a la desconexión de la red financiera de la institución financiera afectada, y se implementó el esquema de operación a través de mecanismos alternos tanto para esta instituciones como aquellas que tienen un perímetro similar, que fueron 18 entidades.

“Con la información disponible no hay indicios de afectaciones particulares de recursos de clientes, además de entrada, por el tipo de intermediario que se trata que es una aseguradora”, refirió.

El gobernador del instituto central rechazó que tenga conocimiento de que, además de Axa, otro intermediario financiero haya presentado problemas de esta índole, sin embargo, aseguró que esta es una tendencia que enfrentarán las instituciones financieras hacia delante.

“Es claro que este es un riesgo que va a estar con nosotros por un tiempo largo, yo creo que no podemos ver a las ventajas de la tecnología, de la era digital sin alguno de los riesgos que ello implica. Esto implicará un riesgo operativo significativo para todos en el sistema financiero, esto va a implicar que se tienen que asumir los costos de plataformas, sistemas más robustos, más seguros con mejores elementos de mitigación y monitoreo”, agregó.

Respecto al hackeo registrado entre abril y mayo, comentó que se inició revisión profunda e intensa del cumplimiento de la regulación y se sancionará a las entidades que incumplieron con las reglas, aunque no precisó el monto ni las instituciones.