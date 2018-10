Tropas en la frontera norte

De acuerdo al calendario electoral del presidente Donald Trump, esta misma semana podría desplazar tropas para disuadir a los centroamericanos que arribarán a la frontera norte de México en su intento de cruzar a la Unión Americana, y de esa manera alzarse victorioso “en defensa” de su territorio y de rechazo a los invasores, con lo cual ganará los comicios del 6 de noviembre próximo.

Calculador y provocador, Trump manipula la situación de vulnerabilidad de familias de países subdesarrollados y de paso los utiliza como puente hacia sus propósitos electorales de apuntalar su desprestigiado gobierno en las elecciones legislativas del 6 de noviembre. Acusó a George Soros de financiar la marcha, con el objeto de justificar el atentado terrorista a su residencia, lo mismo que al resto de dirigentes demócratas, entre ellos el ex presidente Obama y la ex candidata presidencial Hillary Clinton, con el objeto de apartarlos de la campaña electoral de la que pretende postularse como el único vencedor.

Las amenazas a México tienen otro propósito: exhibir la incapacidad oficial no sólo para retener la marcha, sino para impedir la salida de connacionales hacia la Unión Americana, éxodo que ha calificado -se ha publicitado ya demasiado- como criminales y violadores. Todo esto parte de una estrategia electoral que le ha dado resultado, pero que hoy va más allá: manipula la necesidad de personas y países que merecen respeto, no dádivas, sino oportunidades para incorporarse al desarrollo como lo pide el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de generar trabajo e ingresos.

A dos semanas de las elecciones intermedias en EU, pronto se descubrirá el verdadero juego -peligroso- de Trump: provocar a México y crear el ambiente propicio para una eventual injerencia en nuestro país. Ya lo intentó ofreciendo tropas con el pretexto del combate al narcotráfico. Ahora lo será para detener a indocumentados.

Durante la comparecencia en la Cámara de Diputados del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, como parte del análisis del VI Informe de Gobierno, dijo que no se concesionó el NAIM desde un principio “porque es una obra compleja. Si en un momento dado se concesiona, debe tener la responsabilidad del Estado y del gobierno”; recordó que durante tres sexenios se trató de arrancar esa obra y fue prácticamente imposible, debido a cuestiones sociales que se han corregido, porque hoy no se toca un metro de los municipios aledaños de Atenco y Texcoco. En respuesta a una pregunta del diputado Francisco Elizondo Garrido (Morena) Ruiz Esparza comentó que, de acuerdo con expertos, el costo de cancelar las obras del NAIM sería de 60 mil millones de pesos (mdp) por la obra ya ejecutada, más 40 mil mdp de insumos ya adquiridos; adicionalmente, tendrían que ser reparados los daños económicos que estarían sufriendo las 307 empresas. Resaltó que debido a la interferencia en las rutas aéreas del aeropuerto de la Ciudad de México y las de Santa Lucía, prácticamente la operación simultánea es imposible. “No es algo viable”…El Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca informó que en coordinación con Colonias Unidas de Zaachila se acordó no impedir el acceso al basurero municipal a ningún municipio conurbado y a pesar de que algunos de ellos enfrentan problemas financieros, aunque aclara que existen los medios correspondientes para brindar soluciones a esta inquietud que es de competencia administrativa…En Xoxocotlán, municipio célebre por el festejo tradicional del Día de Muertos, se prepara ya todo un operativo para garantizar la seguridad de habitantes y visitantes, dijo el alcalde Alejandro López Jarquín…

