Coparmex pide a AMLO reconsiderar sobre nuevo aeropuerto

“Siempre hay tiempo para corregir”

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, llamó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que reconsidere su decisión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) en Texcoco.

“Siempre hay tiempo para corregir”, manifestó el dirigente patronal a través de su cuenta de Twitter @gdehoyoswalther. Consideró que el país no merece perder recursos por 170 mil millones de pesos destinados en la inversión de la obra y gastar 120 mil millones de pesos de indemnizaciones.

De Hoyos Walther dijo que la iniciativa privada está preocupada por la pérdida histórica que tiene el país de contar con un aeropuerto de clase mundial.

El presidente electo “nos ofreció no mentir, no traicionar y no robar”, expresó el dirigente del organismo privado, al señalar que López Obrador aseguró que la obra se podría concluir con recursos privados y “hoy ha cambiado de parecer”.

En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, advirtió que la decisión envía un mensaje grave de incertidumbre a mercados internacionales, inversionistas y ciudadanos.