Afirma AMLO que sí va alcanzará Presupuesto 2019

Para cumplir con sus promesas de campaña

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que trabaja en la elaboración del Presupuesto 2019, mismo que presenta avances notables y sólo ajusta gasto de operación, subsidios y gasto de inversión, a fin de tenerlo listo para que los técnicos lo definan en lo particular.

En un mensaje dado a conocer en sus redes sociales, añadió que este fin de semana tendrá listo en lo general el marco básico a partir de la clasificación económica del presupuesto para el año próximo para que los técnicos lo definan.

Tras comentar que estos días de celebración de muertos visitará a sus finados en Palenque, Chiapas, añadió que a un mes que tome posesión de la Presidencia de la República, se siente satisfecho porque alcanzará el ingreso, tiene todo lo que se necesita y el cálculo de cuánto se tendrá de ingresos.

Abundó que el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y los futuros subsecretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y el subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, le presentaron un cálculo de lo que se tendrá en ingresos y ya saben cuántos son los gastos fijos que no se pueden tocar.

En este sentido, dijo, tendran destinado a pagar de intereses de deuda 725 mil milllones de pesos en 2019, porque se tiene una deuda superior a los 10 billones de pesos; deberán contemplar 703 mil millones de pesos de participaciones federales a estados y municipios.

Destacó que el rubro de servicios personales no se puede tocar y sólo se reducirá el sueldo a los de arriba para aumentárselo a los de abajo, en tanto que en pensiones y jubilaciones se proyectaron 928 mil millones de pesos, y en esta área pondrán a un experto que cuide que ese sector tenga garantia de recibir el ingreso que por ley les corresponde.

De acuerdo con López Obrador, lo que ingrese en la hacienda pública será para financiar el presupuesto del gasto del año próximo y se mantendrán equilibrios macroeconómicos porque no gastarán más de lo que ingrese a la hacienda pública, no habrá deficit y la deuda no crecerá en términos reales, ni se crearán o incrementarán impuestos en términos reales.

Explicó que para que alcance el presupuesto eliminarán por completo la corrupción, tendrán ahorros con el plan de austeridad republicana y la reducción de salarios de altos funcionarios, además de que no habrá privilegios ni pensiones para expresidentes o gastos médicos privados, lo que permitirá tener recursos.

En su mensaje, el mandatario electo reiteró que en el próximo gobierno federal no habrán “gasolinazos”, se mantendrán los precios de los energéticos y no habrá incrementos en términos reales en el precio de la luz, el gas, el diésel, y la gasolina.

Asimismo, solo se tendrán tres asesores por secretaría, no habrá oficinas de gobierno en extranjero y se tendrá presupuesto para aumentar la pensión de adultos mayores, que alcanzará 120 mil millones de pesos, se invertirá en apoyos para un millon de personas con alguna discapacidad, becas para estudiantes de nivel básico, bachillerato y licenciatura.

Se dará empleo a jovenes mediante el programa de capacitación, se tendrán recursos para la reconstrucción por los sismos de 2017, para el desarrollo de colonias urbanas marginadas, se sembrarán un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y se dará inicio el año próximo con la plantación de 500 mil.

Adelantó que la semana próxima dará a conocer el plan de seguridad y se garantizarán recursos para la seguridad pública porque es un problema grave y ya está bien definido el plan para garantizar la paz y que no haya tantos homicidios, robos, secuestros y no se padezca de inseguridad y violencia.

En materia de salud, López Obrador prometió acciones porque es un desastre, “yo les diria que sí esta mal la educación en México pero está peor el sistema de salud”, debido a la falta de cobertura y abandono de hospitales inconclusos, por lo que elaborarán un plan de salud pública porque la gente se muere por falta de atención medica.

Se comprometió a concluir obras inconclusas como hospitales, carreteras, el tren México-Toluca, y se pavimentarán caminos.

Se crearán 100 universidades públicas en el país, se apoyará a los campesinos con precios de garantía, entrega de fertilizantes en zonas apartadas, así como el otorgamiento de créditos ganaderos a la palabra, se invertirá en el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se mejorara la vía del tren e iniciarán proyectos de rehabiltiación de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, además de que la construcción del Tren Maya unirá esa región del sur del país.

Añadió que se reactivará la industria petrolera, se rehabilitarán las refinerías, se construirá una nueva en Dos Bocas Paraíso, Tabasco, y para ello prevén una inversión de 160 mil millones de pesos, pero darán inicio con 50 mil millones el año próximo; se producirá energia eléctrica, porque actualmente se compra 50 por ciento de ésta a empresas privadas a precios elevados, por ello son más baratos la gasolina y el gas en Estados Unidos.