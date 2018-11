David Garrett triunfa en el Coloso de Reforma

El violinista más rápido del mundo ofreció una noche de lo clásico a lo contemporáneo y lo rockero

Asael Grande

David Garrett, uno de los violinistas más respetados y populares en el mundo, y que a pesar de su corta edad se ha logrado posicionar entre los grandes músicos de talla internacional, regresó a México para ofrecer un explosivo concierto para el deleite de sus seguidores mexicanos. “El violinista más rápido del mundo (como se le nombró después de que lograra un Récord Guinness al interpretar la canción de “El vuelo del moscardón” en tan solo 65.26 segundos), tocó frente a 10 mil asistentes que se dieron cita en el Auditorio Nacional, para ser parte de su “Explosive Live”, que es como se titula su gira en este 2018.

El “RockStar del Violín”, quien ha tenido presentaciones majestuosas en los recintos más importantes de todo el mundo, entre los que destacan la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2011-2012, comenzó su recital con This is What It Feels Like (Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie cover), Dangerous(David Guetta cover), y Superstition (Stevie Wonder cover: “hola, México, estamos felices y contentos de estar aquí esta noche, espero la disfruten como nosotros”, fueron las palabras de bienvenida de Garret, quien bajó del escenario para tocar Viva la vida, de Coldplay.

El rockstar del violín fusionó los más grandes éxitos de rock con los más icónicos temas clásicos envueltos en una producción espectacular, pantallas gigantes, efectos especiales, bailarines y toda la adrenalina que sólo él ha sabido provocar en millones de fans en el mundo entero. El violinista más rápido del mundo hipnotizó a los mexicanos con su carisma y actitud, con un repertorio seleccionado para todos los gustos: Let It Go(Idina Menzel cover), Kashmir(Led Zeppelin cover), Ghostbusters(Ray Parker Jr. cover), Piano Concerto No. 1 (Pyotr Ilyich Tchaikovsky cover), Furious, Bitter Sweet Symphony(The Verve cover), Adventure Island, Explosive y Purple Rain(Prince cover), fueron las canciones que culminaron la primera parte del concierto de Garret.

En un formato totalmente clásico para presentarse en uno de los mayores recintos musicales del país, el Coloso de Reforma, Garret tocó magistralmente en su violín sus versiones de populares temas de rock y pop, a la vez que mostró su ferviente pasión por lo clásico, acompañado por el piano de Julien Quentin. Con este tour de recitales clásicos, el instrumentista logró la ovación de los mexicanos, quienes disfrutaron de la segunda parte del show: Summer(L’estate) (Antonio Vivaldi cover), Nah NehNaeh Nah(Vaya con Dios cover), Live and Let Die(Wings cover), You’re the Inspiration(Chicago cover), Lose Yourself(Eminem cover), Midnight Waltz, Fix You(Coldplay cover), The show must go on(Queen Cover), Killing in the Name (Rage Against the Machine cover), They Don’t Care About Us (Michael Jackson cover), Encore: One Moment in Time(Whitney Houston cover). Garret ofreció un concierto de grandes ejecuciones, una actuación de educador musical; un socialité de la música clásica, un concierto ligero y brillante.