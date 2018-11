La presentación de Queen en Live Aid fue recreada en su totalidad

El cast de “Bohemian Rhapsody” declara que se lanzará la versión completa en una visión extendida de la película o en el Dvd de la misma

“Bohemian Rhapsody”, película que narra la vida de Freddie Mercury, fue lanzada con un éxito internacional el pasado 31 de octubre, por lo que actualmente lidera las taquillas al menos en Estados Unidos con 50 millones de dólares en sus tres cinco días de exhibición. La cinta ha dado mucho de qué hablar, pero de entre todo destaca que el elenco liderado por Rami Malek, ha declarado que la icónica presentación de Queen en Live Aid, fue recreada en su totalidad para el filme, no obstante, en la versión que fue llevada a las pantallas tuvo que ser resumida. Dado lo anterior aseguran que a la brevedad será lanzada una versión extendida que mostrará el show completo.

Aunque solo una parte se incluyó en la biopic, Rami Malek y compañía interpretaron todo el concierto de 20 minutos que dio la banda inglesa en el Estadio de Wembley en 1985, con canciones como “Bohemian rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “Hammer to fall”, “Crazy little thing called love”, “We will rock you” y “We are the champions”. Por ello Rami asegura que “Hicimos el concierto completo. Ahí fue cuando nos sentimos en nuestro mejor momento. Debes pasar de una canción a la siguiente para tener la misma descarga de adrenalina que ellos tenían”. A esto Gwilym Lee, quien dio vida a Brian May añadió “Habíamos estudiado ese material de forma interminable antes de la filmación. Recuerdo cada vez que lo volvía a ver quedaba fascinado por todo el asunto, particularmente por la capacidad de Freddie para atraer a 70,000 personas a la vez”.

Aún no se sabe si las escenas extra serán parte de la versión en DVD o si se lanzará como material independiente, lo que es un hecho es que la versión extendida de “Bohemian Rhapsody” tendrá lugar en algún momento.