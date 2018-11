Pensiones y jubilaciones

Desde el portal

Ángel Soriano

Con la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se terminan las pensiones que se daban a los ex presidentes de México y ya ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente, incluso él mismo percibirá un salario 60% inferior al que recibe el presidente Peña Nieto.

La explicación tiene su lógica, la misma que puede aplicarse al NAIM o a sus programas de gobierno: si los ex presidentes dejan de percibir sus cuantiosas pensiones, y éstas se distribuyen entre los que menos tienen, hay una acción de justicia social porque se le deja de dar al que, en su oportunidad, disfrutó —porque no hay obra que acredite que sirvió al país, cuando menos en los últimos cinco ex presidentes-, del poder y construyó productivos negocios.

Y si el derroche en los viajes del presidente y su enorme séquito son una sangría para las arcas públicas, ahora ya no ocurrirá.

El mismo López Obrador, sólo, acudió al panteón general de Villahermosa a visitar las tumbas de sus familiares.

No hubo despliegue policiaco ni se molestó a las familias que hacían lo mismo.

Enormes sumas de dinero se ahorran cuando el Presidente es uno más de los ciudadanos o usuario normal en líneas aéreas.

El NAIM era un súper negocio de los hombres más ricos de este país, los dueños de la nación, se les despojó de ese negocio inmoral y se realizarán igual complementarias sin derroche de recursos públicos, los cuales servirán para impulsar programas sociales para los de abajo.

Y protestan quienes defienden a los empresarios, aunque éstos ni se inquietan, pues saben que sus negocios están protegidos o que se recuperarán de otra forma.

O más bien, que el dinero pertenece al pueblo de México.

El nuevo estilo de gobierno es claro y sencillo, aunque no lo entienden quienes defienden a los que se han enriquecido con el poder público, y desde luego, no necesitan defensores gratuitos.

TURBULENCIAS

Los presidentes de las mesas directivas del Senado, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, de la Cámara de Diputados, instalaron la conferencia parlamentaria sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la cual las comisiones de Gobernación y Población y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados elaborarán el dictamen para reorganizar al gobierno de la República, “este trabajo conjunto busca hacer más expedito y eficaz el resultado de los trabajos legislativos”, señaló Martí Batres en tanto el diputado Muñoz Ledo coincidió en que esta Ley es fundamental para el ejercicio y el trabajo que iniciará el próximo Gobierno.

“Con este ejercicio estamos reinaugurando una práctica que corresponde al bicameralismo”, precisó…María Cristina Escamilla Loaeza y Gabriel Omar Lucas Antonio, estudiantes de Derecho de la Universidad Anáhuac-Oaxaca, ganaron la segunda competencia nacional de debate sobre derechos políticos organizada por la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de entre 35 oradores de diversas instituciones de educación superior del país…Más de 30 dependencias oficiales y organismos privados participarán en la Feria de la Inclusión de Niños con Discapacidad, informó la presidenta del DIF-Xoxocotlán, Tania López, quien indicó que el evento se realizará en coordinación con el CRIT…

