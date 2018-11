Aplaza AMLO su estrategia de seguridad; será hasta el 14

Revisan detalles

Aunque estaba previsto que se presentara esta semana, el gobierno electo informó que su plan de seguridad se dará a conocer públicamente el próximo 14 de noviembre.

La razón, explicaron Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, y Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Gobernación, consiste en que aún deben afinarse y revisarse detalles de la estrategia. “No se está atorando absolutamente nada, es un proceso de afinamiento de los contenidos, de los planteamientos y en esa etapa estamos”, dijo Durazo.

“Y no vamos a precipitar la presentación a riesgo de incurrir en algún error, se va a presentar el 14 de noviembre, que es el miércoles si no me equivoco de la próxima semana”.

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió en en la casa de transición con su próximo Gabinete de seguridad con el objetivo de afinar los detalles de su plan en la materia.

Además de Durazo y Sánchez Cordero, a la reunión acudieron los futuros secretarios José Rafael Ojeda, de Marina, y Luis Cresencio Sandoval, de Defensa. “Somos un equipo extraordinariamente bien integrado de trabajo y cada uno de los titulares de los futuros secretarios, estamos haciendo nuestra aportación poniendo sobre la mesa nuestra visión, nuestras propuestas, nuestros argumentos y finalmente hay un posicionamiento colectivo”, mencionó Durazo.

“Estamos todos de acuerdo encontrando la mejor forma de sumar nuestros esfuerzos para optimizar los recursos que tiene el estado mexicano para garantizar la seguridad a los mexicanos”.

Coordinación permanente

Alfonso Durazo aseguró que las regiones de alta incidencia delictiva, como Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Colima, tedrán un mayor estado de fuerza policial y aquellas de incidencia media y baja, será proporcional.

Señaló que para ello trabajarán en 266 regiones civiles donde distribuirán el estado de fuerza con la que actualmente cuenta el gobierno federal, la cual será de forma proporcional a la incidencia delictiva.

Señaló que el presupuesto que se destinará será el mismo de este año, pero las prioridades, rubros y tareas serán distintas y los tema de prevención, tecnología, capacitación, mejoramiento de la economía de los policías serán fundamentales.

Además, tendrán coordinación de manera permanente con las Fuerzas Armadas en las reuniones diarias a nivel nacional, y también se replicarán a nivel estatal y regional, a fin de que el gabinete de seguridad dé seguimiento a aquellas cuestiones de carácter estratégico, por lo que los estados y municipios tomarán las decisiones correspondientes.

En este sentido, abundó, se tendrá un representante del presidente de la República a nivel estatal y regional, y ahí se tomarán las acciones correspondientes para atender la incidencia delictiva en esa jurisdicción.

Interrogado sobre la guardia nacional, abundó que este órgano está en diseño, “guardia civil, prefectura civil, prefectura de seguridad, el nombre que sea, ese órgano está en este momento en diseño, se nutrirá con elementos de los actuales cuerpos de seguridad particularmente de la Policía Federal, de policías militares y navales”.

Abundó que esta guardia es un proceso paulatino, es una iniciativa costosa, que requiere presupuesto y se irán reclutando los nuevos elementos en función de las disponibilidades presupuestales para su capacitación, pero con independencia del área de reclutamiento; tendrán una formación homologada, con énfasis en el trato con la ciudadanía y en el respeto a los derechos humanos.

El Estado mexicano, dijo, cuenta con la suficiente capacidad tecnológica y de armamento, por lo que no habrá compras y las prioridades presupuestales estarán orientadas en otros rubros.

Alfonso Durazo señaló que el programa de seguridad combatirá todas aquellas acciones, personas y grupos que representen un riesgo para la seguridad y se pondrá énfasis en los delitos de robo a casa habitación, a transeúntes, de vehículos, secuestro, extorsión, cobro de piso, así como asalto a mano armada, entre otros.

En este sentido, sostuvo que pondrán énfasis en la coordinación con autoridades estatales y municipales puesto que se trata de delitos del fuero común, y se requiere del trabajo coordinado.

“Pero a estas alturas y con la dimensión del problema, no podemos ya estarnos echando la bolita, tenemos que trabajar juntos, de manera coordinada, con un frente único, un mando único cohesionado con el problema de la inseguridad a nivel nacional, con independencia de su carácter federal, estatal o municipal”, puntualizó.