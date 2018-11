Asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo

Segunda vuelta

Luis Muñoz

¿Cuál es la realidad de los asentamientos humanos en México y en el mundo?

Según el organismo Hábitat de las Naciones Unidas, en 2015, 54% de la población mundial vivía en zonas urbanas.

En años recientes los países africanos han experimentado niveles de urbanización mayores que las naciones europeas e incluso de América Latina.

En ese contexto, el organismo en sus proyecciones destaca que para 2030 la población urbana en los países en desarrollo se duplicará, mientras que el área cubierta por ciudades se triplicaría, lo cual incrementará el consumo no sólo de suelo, sino también de energía y emisiones de efecto invernadero.

Hábitat-ONU dijo en uno de sus informes sobre el crecimiento urbano, que al igual que en el resto del mundo, desde el siglo pasado se ha desarrollado en México un rápido proceso de urbanización e industrialización y más recientemente un acelerado crecimiento metropolitano y megalopolitano, fenómenos que son preocupaciones principales del Estado.

Explica que de esta manera, el elemento jurídico juega un papel importante para regular las funciones estatales en estas materias y sus relaciones con el sector social y privado.

En su momento, la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), en su momento, fue reconocida como un importante mecanismo para la institucionalización de la política pública en materia de desarrollo urbano, territorial y regional. Además, estableció la coordinación intergubernamental en la planeación para regular los procesos de urbanización.

Cabe destacar que en los albores del siglo XXI México es una nación altamente urbanizada; no obstante, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013- 2018 reporta que de la superficie continental (1’959,248 km2 ), más de un millón de km2 (51%) son tierras de propiedad social en las que viven más de 25 millones de mexicanos y se integran por 31,893 núcleos agrarios conurbaciones y 247 centros urbanos.

En esas 384 ciudades habitan 7 de cada 100 mexicanos. El programa sectorial citado da cuenta de la existencia de dos dimensiones territoriales: por un lado, un México agrario, compuesto por pequeñas localidades rurales, que ocupa más de la mitad del territorio y concentra una gran riqueza natural y, por otra parte, un México con alta concentración de población en zonas urbanas con mayor acceso a servicios, infraestructura y comunicaciones.

No obstante del crecimiento y la oportunidad que representan, las metrópolis mexicanas enfrentan un estado de crisis, ya que en ellas se presentan altos niveles de segregación, carencia de sustentabilidad, riesgos de baja productividad e incremento en las problemáticas urbanas como: inadecuada disposición de residuos sólidos; ineficiencia de los sistemas de transporte público; limitada cobertura de seguridad pública; expansión descontrolada de suelo urbano y problemas ambientales.

Investigarán alcaldía de AO

Ante la presunta comisión de diversos delitos, las administraciones de Leonel Luna y María Antonieta Hidalgo en la ahora alcaldía de Álvaro Obregón serán investigadas por la Contraloría General de la Ciudad de México y la Procuraduría General de Justicia capitalina.

El pleno del Congreso local aprobó una propuesta de Morena; en su sesión de ayer, la diputada Valentina Batres Guadarrama presentó un Punto de Acuerdo para que esas dependencias realicen indagaciones y finquen responsabilidades administrativas y penales, en caso de resultar culpables, respecto a la denuncia presentada por la alcaldesa en esa demarcación, Layda Sansores San Román.

“Los abusos tienden a desprestigiar el papel del gobierno y la democracia; la corrupción limita el crecimiento económico debido a que los abusos generan distorsiones en los mercados, desvío y desperdicio de recursos públicos”, dijo.

A nombre de la bancada de Morena, la diputada Batres recordó que a finales de octubre la actual titular de la alcadía de Álvaro Obregón presentó una denuncia ante la Contraloría General capitalina y la PGJCDMX, tras haber detectado una red de presuntas empresas fantasma que fueron beneficiadas con contratos millonarios por parte de las administraciones de Luna Estrada y Antonieta Hidalgo, previas a la que ella encabeza.

Explicó que “con base en las evidencias, se sabe que los contratos con los que se benefició a 5 empresas equivalen a un monto que supera los 124 millones de pesos; la denuncia resalta que las personas morales presentan irregularidades, tanto en su domicilio fiscal como en la capacidad para proveer los bienes o prestar los servicios”, recalcó.

Valentina Batres señaló que los contratos se otorgaron a las empresas mediante adjudicación directa, y que se determinó suspender los pagos a diversos acreedores en tanto no se aclare si cumplieron con los servicios contratados.

“Se estima un quebranto financiero que supera los 2 mil millones de pesos provenientes de recursos federales y locales en los que no se ha acreditado el destino final, ya que dichas empresas no cuentan con el debido registro y los domicilios que proporcionan no corresponden a donde realmente se ubican las empresas, si es que existen”, puntualizó.

