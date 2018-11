Seguridad de Cancún, en manos del gobierno estatal

Después de graves conflictos, la alcaldesa Mara Lezama entrega mando policial

“Ante esta situación nos hemos reunido con autoridades federales y estatales, en conjunto, quiero informales que, hemos tomado una decisión: a partir de hoy será el gobierno del estado y en particular el secretario de Seguridad Pública estatal, el responsable de ejecutar la estrategia para que cada manzana y cada región recuperen la paz y la tranquilidad. También será responsabilidad del secretario estatal informar al Cabildo y a la ciudadanía de los avances y resultados”.

Fue así como la alcaldesa de Benito Juárez, Cancún, Mara Lezama Espinosa, dejó al mando único la papa, no caliente, sino en llamas, en la que se convirtió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que falló por completo en la prevención del delito, responsabilidad que ahora está en manos del secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra.

Añejo dolor

Todo inició por el conflicto surgido al interior de Seguridad Pública Municipal, en el que policías inconformes corrieron a empujones y jalones, al encargado de despacho, Jesús Pérez Abarca, pues aseguraron que les encargó tareas fuera de su competencia, como perseguir al crimen organizado, sin embargo, Capella Ibarra señaló a los grupos policiacos rebeldes de estar en contra de los cambios por estar coludidos con intereses ajenos a la institución, en una alusión directa con grupos delictivos, que tienen a policías en su nómina.

Pero, el conflicto en la policía de Cancún no es nuevo, pues el año pasado, los agentes realizaron por lo menos tres manifestaciones, en el que señalaron al otrora alcalde Remberto Estrada, de no pagar apoyos económicos ya etiquetados por la federación y de no dotarlos de uniformes, más que sólo para la pose frente a los medios.

Por lo que, a la llegada de la nueva administración, se agregaron los ajustes y cambios que hicieron estallar un conflicto ya latente.

Mara Lezama no hace mal en dejar la responsabilidad, mal haría mantener la ineficacia en la prevención del delito, pues los grupos delictivos rebasaron por mucho lo que la policía local puede prevenir.

Sin experiencia, sin recursos y equipamiento que alcance, los municipios en general están rebasados en cuestiones de seguridad, por lo que apegarse al mando único es un salvavidas, eso mientras llega el megaproyecto de seguridad, que el presidente electo prometió desde hace muchos años y en el que se incluye, la desaparición de las policías municipales, por corruptas e ineficientes.

Depuración a fondo

El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, quien ahora tiene en sus manos la seguridad del principal polo turístico del país, donde en lo que va del año se han registrado más de 480 ejecuciones, el periodo más sangriento de la historia de Cancún, anunció una limpieza y depuración de la Policía Municipal.

Desde ya, y aunque el Cabildo apenas delibera el asunto, Capella Ibarra tomó el mando de las acciones operativas, de la elección de personal y en la disciplina de la policía del municipio de Benito Juárez. ¿Será que ahora sí llegó la horma de su zapato?

Corrupción, falta de resultados, “caprichitos” en términos de presión institucional y de la ausencia de desarrollo profesional, dijo Capella, la Policía de Cancún quedará limpia.

Alarmante es que el propio mando policial revele que, sin la Policía Municipal en la calle, bajaron los delitos en un 35%.

Con el apoyo total

Será la primera vez en la historia del estado que un municipio entregue el manejo de su policía al gobierno estatal y el resultado que se tenga de este hecho, será el que dicte al camino a seguir en el futuro en cuestiones de seguridad.

“Mi jefe, el gobernador Carlos Joaquín González, tiene muy claro lo que hay que hacer, yo nada más soy el ejecutor y esto nos va llevar a un cambio sustancial en uno de los municipios turísticos más importantes del país”. Capella Ibarra se siente seguro de lo que hará.

Por supuesto que, será la Secretaría de Marina, de la Defensa y de Policía Federal las que respalden las acciones de Capella Ibarra, al que además le tocará, en unos cuatro meses, tener en función unas mil quinientas cámaras de vigilancia con las que contará Cancún.

Por cierto, que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra, tendrá la oportunidad de mostrar en acción el helicóptero ‘El Águila 1’, que presumió con tanto orgullo.

Bajo amenazas

A Capella Ibarra se le ve muy entrón, eso pese a que reveló que es verdad que ya tienen amenazas serias de los grupos delictivos que pelean la plaza en Cancún y que, en ese mismo paquete está Pérez Abarca, quien, pese a los empujones, se mantiene en su cargo.

Quintana Roo el más poderoso imán de inversiones

El estado de Quintana Roo se consolida este año como el más poderoso imán de inversiones y turistas, al cerrar este año con el 8% ciento, en tanto que China desde hace dos años tiene un crecimiento de 6.7%.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Producto Interno Bruto de Quintana Roo se incrementó 7.6 por ciento en 2016 y 2017 y este año cerrará en 8%, en tanto que China desde hace dos años tiene un crecimiento de 6.7%.

Según un informe reciente de la calificadora Lyfsoncorp, sociedad especializada en inversiones internacionales, al cierre de 2018 habrá una expansión económica del 8% en Quintana Roo.

En la recta final del año, continúa la inversión en la Riviera Maya, con 8 millones de dólares para abrir las puertas el Holiday Inn Express & Suites Playa del Carmen, con un centro de negocio disponible las 24 horas, y diversas opciones para nómadas digitales.

Las inversiones en la Riviera Maya al momento fluyen, a pesar de las adversidades, según el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y la Asociación de Hoteles, con la creación de nuevos centros de hospedaje, al mantenerse los destinos turísticos en la preferencia del turismo nacional e internacional.

Uber Eats inició operaciones en Cancún

En ogtro tema, la plataforma digital de servicio a domicilio Uber Eats inició operaciones en Cancún, luego que 30 restaurantes se unieron para que los usuarios puedan ordenar comida de sus restaurantes favoritos y disfrutarla desde la comodidad de donde quiera que se encuentren.

Con la aplicación y la página web se podrá brindar el servicio en la Zona Hotelera y en el centro, en donde los clientes podrán ver el estado de su pedido y personalizar el punto de entrega, lo que garantiza una espera real o en su defecto, hacer comentarios para agregar, quitar un ingrediente o dar alguna especificación.

Al igual que en otras seis ciudades de México, como Cuernavaca, Mazatlán, Villahermosa, Saltillo y Torreón, la plataforma confía cerrar el 2019 de manera exitosa, al mantener presencia en al menos 30 ciudades del país, comunicó Rubens Pascuale, director de operaciones de Uber Eats.

En el listado de giro de alimentos figuran: McDonald’s, Chili’s, Olive Garden, Krispy Kreme, Asadero Beef, La Parroquia de Veracruz, La Parrilla, Hooters, Peter Piper Pizza, Sushi Go, Woking Dead, La Taberna de los Amigos, I Famosi Pasta & Wine, Los Meros de Jalisco, La Destilería, Munchin Donuts, Kizushi, Applebee´s, La Chilanguita, ComicX, entre otros.