Mauricio Conde Olivares

El movimiento del comercio marítimo está rodeado de sistemas informáticos, inteligencia artificial y miles de datos que transitan por redes privadas o públicas y que en la realidad representan todo un campo de actividad para el transporte de grandes cantidades de carga; únicamente en 2017 en México, el desplazamiento registrado fue de 308 millones 88 mil 946 millones de toneladas.

Este gran movimiento de carga requiere a su vez del conocimiento especializado de los agentes marítimos y es por ello que la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), que preside Adrián Aguayo Terán, firmó un acuerdo de profesionalización con la Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents (FONASBA), dirigida por Aziz Mantrach.

La Amanac agrupa a más de 120 agencias y navieras de buques que dan empleo a miles de profesionales del movimiento de carga, quienes ahora podrán obtener una certificación internacional expedida por Fonasba que los acreditará como ‘Agentes Navieros’ a nivel mundial.

Los profesionales de la carga, de enero a agosto de 2018, gestionaron un total de 5 millones 110 mil 505 TEUs (contenedor de 20 pies), en importación o exportación a través de los principales puertos nacionales, mientras en 2017 las operaciones totales alcanzaron 6 millones 371 mil 628 unidades.

En vista de que los volúmenes marítimos que entran o salen al país seguirán creciendo, exigen de una fuerte base de conocimiento sobre la gestión de portacontenedores, buques cargueros, así como del movimiento de productos terminados, acero, graneles minerales o agrícolas, automóviles, hidrocarburos, forestales, comestibles o bien de barcos tipo crucero con gestiones para su ingreso, desembarco, internamiento al país o bien para el tránsito por los puertos marítimos.

Es por ello que este programa de profesionalización técnica-económica para la capacitación en un esquema totalmente automatizado -el primero en su tipo en México-, ofrece una gama de asignaturas con una visión estratégica que será suministrada por especialistas de la Associaton of Ship Brokers and Agents (ASBA) de los Estados Unidos que preside Paul Hirtle, mientras el FONASBA otorgará el ‘Fonasba Agent Diploma’.

Amanac está creando una plataforma con exclusividad para sus socios, cuyo fin es garantizar cada día más la capacidad y competitividad profesional de los agentes navieros para mover el creciente comercio marítimo del país y de cruceros, mejorando la eficiencia y fiabilidad mediante modelos probados de gestión de clase mundial.

De enero a agosto de este año la gestión de carga por puertos mexicanos llegó a 240 millones 188 mil 924 millones de toneladas, la de embarcaciones de carga a 25 mil 807 unidades y, la de cruceros a 1,933 buques con 5 millones 652 mil 013 pasajeros.

Amanac está construyendo una sólida relación con organismos empresariales nacionales y extranjeros para establecer estándares de calidad y alto despeño para los agentes navieros, a fin de fortalecer al sector marítimo y portuario en México.

Por otra parte, el uso de tecnología de vanguardia no es suficiente para combatir de forma eficaz la inseguridad en México, urge un Plan Nacional que integre todos los sistemas y equipos de seguridad del país, señaló el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Corral, en la inauguración del Segundo Seminario Inteligencia+Tecnología= Ciudades Seguras, en el Campo Marte.

En el evento inaugural del Seminario, Corral Luna, presentó recomendaciones para enfrentar los graves problemas de inseguridad que viven las ciudades en el país, en donde según reciente encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 74.9% de los mexicanos, considera que vivir en su ciudad es inseguro.

Dichas recomendaciones son tener presente que la tecnología de vanguardia por sí sola no es suficiente para combatir la delincuencia, es necesario, dijo, analizar adecuadamente la información que esta proporcione para tomar las decisiones adecuadas.

Es decir, la tecnología no es el fin en sí misma.

Contar con un plan preestablecido de seguridad con un propósito común e integrar todos sus sistemas y equipos de seguridad; hacer los diagnósticos necesarios y buscar la información necesaria del estado de las cosas; que las tecnologías que adquieran cumplan con las normas técnicas que el SNSP, establece; identificar programas de carácter nacional y alinear los suyos, locales a los criterios de carácter general; usar de manera adecuada los fondos federales destinados a los municipios para el combate a la inseguridad; capacitar adecuadamente a su personal del área de seguridad; no tener, porque no existen, proveedores, equipos o marcas oficiales, sino buscar la tecnología que más les conviene, así como contar con asesoría técnica.

Por su parte, el presidente electo de Ecatepec, Fernando Vilchis, en donde según el INEGI el 96.3 por ciento de las percepciones de sus habitantes es en el sentido de que no se siente seguro, reconoció que efectivamente su municipio es el más inseguro y violento del país, pero eso se debe básicamente a que el sistema de justicia local está roto y es corrupto.

En ese sentido dijo que este será uno de sus ejes primordiales de su programa de gobierno, junto con el de colocar a Ecatepec dentro del Eje Central de Seguridad Nacional y mejorar los sistemas de protección de género, a favor de las mujeres.

Dentro del seminario Inteligencia+Tecnología= Ciudades Seguras, también se abordaron los temas: Geo inteligencia para Tener Ciudades Seguras; Retos Tecnológicos y Optimización de Presupuestos en Seguridad; Caso de Éxito.

El Uso de Plataformas Tácticas para el Desarrollo de Ciudades Seguras; Herramientas para la Prevención del Delito en Entornos Urbanos; El Futuro de las Ciudades en México; Políticas Locales para la Seguridad Urbana; El Rol del Líder en Seguridad. La Re silencia como Factor Principal.

Participación especial tuvo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, quien presentó la ponencia: “Estrategia Integral de Seguridad”; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

