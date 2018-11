Aynes López entregará su música en el Lunario

La cita para escuchar los temas de su más reciente EP “Falso paraíso” es el 8 de diciembre en la antesala del Auditorio Nacional

Asael Grande

Originaria de Culiacán, Sinaloa, y con un EP publicado (Falso paraíso), la cantautora, Aynes López, platicó en exclusiva con DIARIO IMAGEN, sobre su próximo concierto a realizarse en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 8 de diciembre: “estaré en el Lunario del Auditorio Nacional, presentaré mi EP, algunas canciones nuevas, y otras que he estado ensayando en el transcurso de este año, voy a tocar Falso paraíso, unas canciones que toco en los lives que hago, voy a tener invitados sorpresa, habrá mucha música nueva; Falso paraísosalió hace un año, nunca dejo de componer, ahora me voy a enfocar en sacar sencillos, y poco a poco poder ir dando a conocer más de mi música; Falso paraísotuvo dos sencillos, pero eran cinco sencillos nada más, ahora la industria de la música no está tanto para sacar todo un disco completo.

Falso paraísoes el nombre del EP debut de Aynes, el cual incluye 5 temas de su autoría; además refleja su trayectoria y evolución musical, desde que tuvo la oportunidad de componer con artistas como Juan Solo, César Ceja, Dj Geru, Jay Silvia, Pepe Portilla, entre otros: “he ido aprendiendo mucho, siento que mi música va madurando cada vez más, estoy contenta con el crecimiento que se ve reflejado en mi trabajo; siempre me termino sorprendiendo a mí misma, antes me decía que sólo podía componer de amor o desamor, pero me di cuenta que le escribo a las cosas que amo, a mis papás, a mis amigos, amo a las personas con las que me toca estar, o las cosas que me causen inquietud en este momento, me pueden inspirar a componer canciones, hay baladas, o pop, ahora estoy promoviendo el sencillo Té de tila; empecé cantando ópera a los ocho años, luego cantaba rock de los 80, Poison, Aerosmith; luego me fui al pop, con Ha Ash, tengo inspiración de todo tipo de música, rock, pop, trova; a consecuencia de mi disco Falso Paraíso, se empezaron a hacer clubs de fans en Latinoamérica, entonces quiero expandir mi música, después del Lunario, quiero cantar en cualquier parte del mundo”, agregó Aynes.

Té de tilaes el reciente sencillo de Aynes, el cual ya suena en radio a nivel nacional, y además de contar con un video musical; Falso paraísoestá disponible en todas las plataformas digitales; “van a escuchar algo diferente, hay mucho talento que no suena en la radio y si nos nos damos oportunidad de escucha nuevas voces, no sabes de lo que te estás perdiendo, es tiempo de los cantautores independientes; mi Lunario será algo súper íntimo, algo especial, vendrán amigos de Culiacán, que se llaman 390”, finalizó la cantante, que pronto preparará temas para grabar un nuevo material discográfico.