Juanita Carrillo Luna se compromete a sacar del rezago a colonias de Cuautitlán

Recorrido por La Tabla y El Tirado

Cuautitlán, Estado de Méxcico.— En un encuentro con los habitantes de las colonias La Tabla y El Tirado, la candidata a la presidencia municipal de esta localidad, por la coalición Seguimos haciendo historia en el Estado de México”, Juanita Carrillo Luna, se comprometió a sacarlos del rezago y olvido en el que han sido sumidos durante décadas.

Carrillo Luna delineó un plan integral que aborda las necesidades más urgentes de estas comunidades. Entre los compromisos destacan la introducción del drenaje, la atención médica y la provisión de medicamentos gratuitos, así como la mejora de calles y la garantía de seguridad para todos los habitantes.

“Este es el momento de cambiar el rumbo de nuestro municipio. Necesitamos unir fuerzas y a través de nuestro voto hacer realidad el cambio verdadero”, afirmó Carrillo Luna durante la reunión con los vecinos. Consciente de las condiciones precarias en las que viven muchas familias, la candidata se comprometió a atender las demandas más inmediatas, incluyendo la introducción del drenaje, una necesidad básica que afecta la salud y calidad de vida de los habitantes.

Además, Carrillo Luna anunció planes para reabrir el consultorio médico en la zona, cerrado debido al abandono gubernamental, y gestionar medicamentos gratuitos para garantizar el acceso a la salud de quienes más lo necesitan.

También se comprometió a facilitar la escrituración de propiedades, otorgando certeza jurídica a los patrimonios de las familias de La Tabla y El Tirado.

“Sé que las necesidades son muchas, pero vamos a empezar por las más urgentes. No prometo lo que no puedo cumplir, pero sí me comprometo a trabajar junto a ustedes para resolver gradualmente sus demandas más apremiantes”, aseguró Carrillo Luna.

En un llamado a la dignidad y la conciencia cívica, la candidata instó a los habitantes a emitir un voto consciente, resistiendo los chantajes y presiones externas. “La esperanza y la verdadera transformación están por llegar a Cuautitlán”, concluyó.