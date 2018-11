Ya están en la frontera con EU casi mil migrantes centroamericanos

Descontento por condiciones de los albergues

Muchos indocumentados llegaron al refugio de la CDMX con fiebre y tos, luego de que el frío los sorprendiera en el camino, provenientes de Veracruz

La Dirección Municipal de Atención al Migrante de Tijuana contabiliza más de 800 los centroamericanos que han llegado a esta fronteriza ciudad, desde el pasado domingo.

El director municipal de Atención al Migrante, César Palencia Chávez, señaló que éste es el tercer grupo de la caravana migrante que llega a Tijuana, con al menos 348 centroamerianos que ayer arribaron a la frontera.

Explicó que se trata principalmente de hombres, aunque en menor cantidad también viajan niños y mujeres de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Dijo que, al igual que el pasado grupo, la dinámica es que coman en el Desayunador Salesiano del Padre Chava, donde también hay una jornada médica esperando para quien necesite apoyo, y posteriormente reagruparlos para ofrecerles los albergues disponibles.

Ante el descontento de algunos migrantes por las condiciones de los albergues en la ciudad, el funcionario señaló que: “vivimos un momento difícil, hay 2 mil 800 enlistados para asilo político, es decir, albergados en Tijuana”.

Precisó que, además, “nos están deportando 130 mexicanos todos los días, y esto hace que los albergues estén llenos. Estamos haciendo lo humanamente posible con ellos, revisando algunos otros espacios donde albergarlos”.

Sin embargo, mencionó que evidentemente no son lugares donde van a tener todo lo que ellos quisieran, “son lugares modestos donde pueden descansar, comer y balarse”.

Más de 100 niños van sin familiares en la primera caravana

La primera caravana de migrantes centroamericanos lleva con ella a 106 niños y niñas sin familiares o personas que los acompañen, lo que los hace más vulnerables a redes de trata y tráfico de órganos, señaló la asociación Save the Children.

En el marco del lanzamiento de la campaña #SantaEresTú para apoyar el desarrollo de la primera infancia en México, la asociación internacional mencionó que durante la estancia de la primera caravana en la Magdalena Mixhuca se pudo detectar la cifra aunque “seguramente son más”.

“Pueden ser sujetos a redes de trata, de tráfico de órganos, de tráfico sexual, etcétera, ese es el gran riesgo”, recalcó en entrevista la directora de Alianzas México y América Latina de Save the Children, Mariana Valdés Riveroll.

Sin embargo, explicó que migrar en una caravana es menos riesgoso que hacerlo de manera aislada, ya que entre los integrantes se ofrecen protección.

Sobre el muy posible escenario de que los niños y niñas no puedan ingresar a Estados Unidos, la representante de la asociación internacional destacó que será necesario preparar estrategias para los menores de edad que viajan solos.

“Tendremos que buscar programas para que puedan insertarse en familias o ver cómo puedan regresar a sus comunidades, pero que no regresen a la misma violencia o la misma pobreza que ya estaban viviendo”.

Valdés Riveroll destacó que migrar es un derecho, pero también un riesgo por lo que se debe fortalecer entre la población la importancia de permanecer en sus comunidades y que para ello, los gobiernos deben otorgar las condiciones necesarias para vivir.

Explicó que la problemática de la migración de niños solos no es nueva, pues Save the Children implementa desde hace siete años un programa de prevención a la migración infantil no acompañada.

Por su parte, la directora general de Save the Children, María Josefina Menéndez Carbajal, sostuvo que 28 por ciento de los migrantes han ingresado al país son niños y niñas.

“La cifra continúa más o menos en esa misma proporción en la segunda caravana y en la tercera, no tenemos información de la cuarta pero pensamos que ha disminuido y que hay más hombres que mujeres”.

Enfermos, migrantes centroamericanos en la Magdalena Mixhuca

Los migrantes centroamericanos que llegaron el martes a la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca son atendidos por personal de la Cruz Roja, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Secretaría de Salud capitalina, debido a que en su mayoría presentan cuadros de enfermedades respiratorias.

Muchos de los casi mil 500 migrantes originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala llegaron al albergue instalado en este centro deportivo con fiebre y tos, luego de que el frío los sorprendiera en el camino, provenientes de Veracruz.

Muy temprano, estas personas salieron a las carpas instaladas con víveres a buscar ropa para taparse del fuerte frío que se registra en la Ciudad de México, además de la lluvia de las últimas horas, que ha terminado por enfermar a niños, mujeres y adultos mayores, sobre todo.

El director de Pueblo sin Frontera, Irineo Mujica, consideró que al menos una tercera parte de los migrantes tiene algún problema respiratorio, aunque ello no les impediría avanzar hacia Guadalajara para alcanzar a “La Bestia” y continuar su camino hacia Estados Unidos.

Dijo que hubo más casos de lesiones durante su paso por Veracruz, pues no recibieron el apoyo de transporte, por lo que determinaron usar el tren llamado “La Bestia” para seguir a la frontera norte de México.

Desde ayer se agotaron las colchonetas, por lo que autoridades del gobierno de la ciudad prometieron traerles más unidades a los migrantes que llegaron por la madrugada y quienes comenzaban a sentir el frío que azota al centro del país.