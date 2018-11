Reunión del Colegio de Abogados del Valle de México con sus filiales

La encabezó Joaquín Rodríguez Lugo, en Tultitlán

Tultitlán, Estado de México.- Durante una reunión de trabajo del Colegio de Abogados del Valle de México, el presidente de la organización, Joaquín Rodríguez Lugo, agradeció la presencia e invitación del licenciado Juan Minuti López, funcionario de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En dicho acto se hizo entrega de identificaciones a miembros del citado colegio.

En su intervención, el fiscal de la zona de Cuautitlán Izcalli, Juan Minuti López, señaló que es un honor el poder estar hoy con los profesionales del derecho mexiquense.

Tengamos siempre en cuenta el compromiso que hicimos al ejegir esta como nuestra profesión, no seamos aquellos que imponen sus intereses sobre la justicia. Uno de los retos que tenemos se encuentra en la construcción de la legalidad como forma de vida y de la justicia y legalidad. No olvidemos que esta profesión además de ser un privilegio y una distinción, es una responsabilidad y compromiso en la vida privada y pública, debiendo ejercer en todo momento la profesión con rectitud, honestidad, lealtad, eficiencia y ética; atributos estos que no pueden faltar, señaló.

En el mismo acto, el licenciado Joaquín Rodríguez Lugo, presidente del CAVDEM, hizo entrega de credenciales que acreditan a los presidentes de la filiales de Tultitlán, Juan Felipe López Callejas, así como otros litigantes.